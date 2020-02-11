"РЖЕВСКИЙ ВЫСТУП" В "НОЧЬ ИСКУССТВ"

3 ноября на сайте Музея Победы в рамках всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» состоится показ документального фильма «Ржевский выступ» о работе поисковиков подо Ржевом Тверской области, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои.

«Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны, – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя. – Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не захороним нашего последнего солдата».

Режиссер ленты о тверских поисковиках – Анна Синицкая. Картина создана совместно с тверским поисковым отрядом «Поколение». Показ фильма «Ржевский выступ» запланирован 3 ноября в 21:30 на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/video/ и на официальном YouTube канале музея https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w.

Поисковое движение в Тверской области – одно из направлений патриотического воспитания молодежи. Ежегодно регион проводит Международную поисковую экспедицию «Ржев. Калининский фронт». В этом году лагерь поисковиков впервые развернут вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату.

17 сентября 2020 года состоялось закрытие экспедиции 2020 года. Всего в текущем году участие в раскопках принимали 500 поисковиков в составе 66 поисковых отрядов из 53 субъектов Российской Федерации.

С 4 сентября поисковые работы проводились в окрестностях деревень Муравьево и Медведево Ржевского района. С использованием тяжелой техники было вскрыто крупное захоронение, подняты останки 704 солдат, павших под Ржевом. Обнаружено 20 медальонов, 12 из них прочитаны. Найдены родственники пяти красноармейцев. За весь период проведения экспедиций именно в год 75-летия Великой Победы удалось поднять самое большое количество останков погибших на этой земле воинов.

На церемонии закрытия экспедиции несколько найденных медальонов были переданы родственникам павших солдат: медальон красноармейца Батырши Матвеева был передан сыну, медальон красноармейца Якова Алферова – его правнуку.

Также прошла церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ.

В Тверской области поисковое движение ведет свою историю с 1988 года. За 32 года Вахта Памяти не прерывалась ни разу, каждую весну поисковые отряды отправляются на места сражений на Тверской земле для поиска и увековечения тех, кто отдал свою жизнь при защите Отечества. За указанный период со всеми воинскими и духовными почестями земле были преданы более 60 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено свыше 5000 имен без вести пропавших воинов. В этой работе активно задействована молодежь.

Пресс-служба Правительства Тверской области