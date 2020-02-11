В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ "ВОДА РОССИИ"

В Тверской области продолжается масштабный экологический марафон – акция «Вода России», в рамках которого проходит уборка берегов водоемов от мусора. Это одно из мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Его участником стал город Конаково.

Губернатор Игорь Руденя считает: инициативы по сохранению природных ресурсов Верхневолжья – важный вклад в реализацию в Тверской области национального проекта «Экология».

В Конаково волонтеры, неравнодушные жители города на трех километрах береговой линии реки Волги собрали около 120 мешков мусора – всего свыше 500 кг. Порядок наводили 250 человек. Поддержать активистов приехали один из создателей акции «Вода России», директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, известная актриса, телеведущая и постоянный амбассадор «Воды России» Юлия Михалкова.

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года и объединила более 5 миллионов человек по всей стране. Тверская область ежегодно является участником проекта.

В 2019 году мероприятия по уборке берегов водных объектов прошли почти во всех муниципальных образованиях Верхневолжья. Участие в уборке водоемов и их берегов на территории региона приняли более 3000 человек – представители волонтерских и молодежных общественных экологических организаций, сотрудники образовательных и культурных учреждений, активные жители районов.

За время проведения акции очищено более 160 км береговой линии водных объектов. Особое внимание было уделено уборке от мусора прибрежных зон рек Волга, Западная Двина, Тверца, Молога, Медведица, озера Селигер. Не были оставлены без внимания и водные объекты меньших размеров: озера, пруды, малые реки, родники. В целом мероприятия проведены на берегах более 60 водных объектах.

Присоединиться к всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России» могут все желающие, как в качестве организаторов, так и в качестве участников мероприятий. Подробная информация – на сайте берегдобрыхдел.рф. По всем вопросам можно также обращаться по телефону: (4822) 73-31-70.

Пресс-служба Правительства Тверской области