Накануне Дня народного единства жители Тверской области смогут проверить знания по истории на онлайн-викторине

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3 ноября в 10:00 пройдет региональная онлайн-викторина «В единстве народа вся сила России», приуроченная к Дню народного единства. Главная цель мероприятия – проверка и расширение знаний жителей Верхневолжья об истории страны.
Принять участие в викторине могут жители Тверской области: школьники, студенты профессиональных образовательных организаций и вузов, работники государственных и частных организаций, представители старшего поколения, все желающие.
Викторина пройдет в онлайн-формате на интернет-площадке MyQuiz по ссылке: https://myquiz.ru/i/118797.
Дополнительная информация – в официальной группе ВКонтакте «Смена Плюс» (https://vk.com/smenaplus_69).