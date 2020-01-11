Спортшкола из Торопца Тверской области стала соискателем премии «Российские организации, дружественные к детям»

В Росдетстве подвели итоги конкурсного отбора на присуждение Национальной общественной премии «Российские организации, дружественные к детям». Среди участников была и районная детско-юношеская спортивная школа из Торопца. Организатором конкурса выступила автономная некоммерческая организация «Межрегиональный центр по делам детей и молодежи».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, поддержка и развитие спорта в регионе, в том числе массовых видов, играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении граждан к здоровому образу жизни.

В рамках конкурса проводилась независимая общественная экспертиза деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, а также государственных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги детям, на соответствие требованиям, установленным национальными стандартами.

Конкурсный отбор включал два этапа: первый – самообследование участников на соответствие требованиям, установленным профильным национальным стандартам; второй – публичная презентация проектов и программ (в режиме ВКС).

Районная спортивная школа Торопца работает с детьми с одного года. Для них действует коррекционная программа по плаванию, программа общей физической подготовки, развивающее физкультурно-спортивное направление. Для ребят постарше открыты секции баскетбола, футбола, бадминтона, дзюдо, бокса, карате, а также гиревого спорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области