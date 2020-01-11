Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 ноября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 157 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 5614 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 53 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 249 765, в том числе за последние сутки их проведено 695.

Всего на настоящее время в регионе подтвержден 9731 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3791 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

326 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 3250

Конаковский район 674

Кимры 661

Ржев 651

Торжок 462

Калининский район 455

Лихославльский район 319

Вышневолоцкий городской округ 318

Торопецкий район 292

Нелидовский городской округ 252

Максатихинский район 219

Бологовский район 203

Осташковский городской округ 185

Кашинский городской округ 152

Бежецкий район 128

Старицкий район 123

Оленинский муниципальный округ 120

Ржевский район 98

Торжокский район 97

Западнодвинский муниципальный округ 95

Андреапольский муниципальный округ 89

Рамешковский район 89

Зубцовский район 86

Кимрский район 86

Калязинский район 76

Весьегонский муниципальный округ 75

Кесовогорский район 66

Спировский район 54

Селижаровский район 52

Лесной муниципальный округ 44

Кувшиновский район 42

Жарковский район 40

Краснохолмский район 33

Фировский район 32

Сонковский район 29

Пеновский муниципальный округ 19

Бельский район 18

Молоковский район 13

Удомельский городской округ 13

Сандовский муниципальный округ 11

ЗАТО Озёрный 10

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области