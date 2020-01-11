Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 ноября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 157 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 5614 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 53 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 249 765, в том числе за последние сутки их проведено 695.
Всего на настоящее время в регионе подтвержден 9731 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3791 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
326 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 3250
Конаковский район 674
Кимры 661
Ржев 651
Торжок 462
Калининский район 455
Лихославльский район 319
Вышневолоцкий городской округ 318
Торопецкий район 292
Нелидовский городской округ 252
Максатихинский район 219
Бологовский район 203
Осташковский городской округ 185
Кашинский городской округ 152
Бежецкий район 128
Старицкий район 123
Оленинский муниципальный округ 120
Ржевский район 98
Торжокский район 97
Западнодвинский муниципальный округ 95
Андреапольский муниципальный округ 89
Рамешковский район 89
Зубцовский район 86
Кимрский район 86
Калязинский район 76
Весьегонский муниципальный округ 75
Кесовогорский район 66
Спировский район 54
Селижаровский район 52
Лесной муниципальный округ 44
Кувшиновский район 42
Жарковский район 40
Краснохолмский район 33
Фировский район 32
Сонковский район 29
Пеновский муниципальный округ 19
Бельский район 18
Молоковский район 13
Удомельский городской округ 13
Сандовский муниципальный округ 11
ЗАТО Озёрный 10
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области