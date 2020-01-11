1 ноября судебные приставы отмечают свой профессиональный праздник - День судебного пристава. В этом году праздник стал особенным: исполняется 155 лет институту судебных приставов в России. Дата приурочена к подписанию 1 ноября 1865 года императором Александром II Положения о введении судебных уставов. Уставами предусматривалось создание в системе государственной службы структуры судебных приставов. Вплоть до революции 1917 года институт исполнения судебных решений просуществовал без значительных изменений. В советское время исполнением решений судов занимались судебные исполнители.

В 1997 году появляется новая структура - Служба судебных приставов Российской Федерации, действующая на основании Федеральных законах «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве».

С 1 января 2020 года начался новый этап в развитии Федеральной службы судебных приставов. Вступил в законную силу Федеральный закон № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Службы в ФССП выделена в отдельный вид - государственной службы в органах принудительного исполнения. Повысив требования к поступающим на службу, закон гарантировал сотрудникам ведомства социальную защищенность и возможность должностного роста. Изменение статуса, безусловно, будет способствовать повышению профессионального уровня сотрудников, что положительно скажется на качестве выполнения поставленных перед Службой задач, в том числе в укрепление правосудия, защиту конституционных прав и свобод граждан.

В настоящее время Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области насчитывает порядка 750 сотрудников органа принудительного исполнения.

Сотрудники службы судебных приставов следят за безопасностью и обеспечивают порядок в судах, исполняют судебные решения и акты других органов, осуществляют государственный контроль за деятельностью коллекторских агентств, осуществляют привод лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу - исполнителю; выдворение иностранных граждан. Также сотрудники Службы выявляют и расследуют уголовные преступления по статьям, входящим в компетенцию ФССП, проводят исполнительный розыск должника, его имущества или розыск ребенка.

Сегодня полномочия судебных приставов в отношении должников весьма широки, что позволяет успешно добиваться исполнения судебных решений. Так, судебный пристав имеет право получать информацию, необходимую для работы в рамках исполнительного производства, обратить взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, проверять имущественное положение должника, производить арест имущества должника для последующей передачи на реализацию, ограничить в специальном праве на управление транспортным средством, запретить выезд за границу.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области — одно из звеньев правовой системы России, призванное обеспечивать надлежащую работу судов и соблюдение прав и интересов граждан и юридических лиц. Вклад каждого сотрудника в общее дело значим, ценен и уважаем.