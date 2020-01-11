В «Ночь искусств-2020» для жителей и гостей Твери пройдут выставки, мастер-классы, концерты

3 ноября в Тверском городском музейно-выставочном центре пройдёт «Ночь искусств – 2020». В этом году для участников подготовлены экскурсии по трём выставкам, увлекательные мастер-классы, концертные программы.

«Ночь искусств» – это всероссийская культурно-образовательная акция, которая традиционно объединяет жителей города всех возрастов уже восемь лет подряд.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют продвижению и популяризации культурных учреждений региона.

Акция «Ночь искусств» в Тверском городском музейно-выставочном центре пройдёт с 15:00 до 22:00. В это время будет открыт бесплатный вход на художественные выставки «Культурная живопись» и «От гравюры к живописи». Также горожане смогут увидеть всероссийский историко-краеведческий и выставочный проект «Арт-география Твери и Тверской области». Экскурсии по выставкам пройдут в 17.30, 18.00 и в 19.00 соответственно.

В 17:00 в большом зале музыкальную программу представят преподаватели детской школы искусств № 1 имени М.П. Мусорского.

В 18:30 для детей пройдёт мастер-класс «Одуванчики» по нетрадиционной технике рисования.

В 19:00 гостей акции ждёт увлекательный художественный мастер-класс «Портрет» от автора выставки «Культурная живопись» Константина Федорова. Для участия в мастер-классе при себе необходимо иметь лист бумаги А3, масляную/сухую пастель, простой карандаш.

В 20:00-21:00 состоится выступление народного ансамбля этнической музыки «Ashel» Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка». В программе прозвучит народная кельтская музыка.

Тверской городской музейно-выставочный центр расположен по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 54. Узнать подробную информацию об акции или записаться на мастер-класс можно по телефону 34-48-52. На мастер-классах количество мест ограничено.

Всем участникам необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, помнить о социальной дистанции.

Пресс-служба Правительства Тверской области