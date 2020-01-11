В Тверской области уборка сельскохозяйственных культур завершена на 98% посевной площади

В хозяйствах Тверской области продолжается уборка сельскохозяйственных культур и заготовка кормов для животноводства. В целом объемы урожая в этом году превышают показатели за аналогичный период прошлого года.

Развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. По мнению Губернатора Игоря Рудени, необходимо обеспечить не только рост объёмов выпуска продукции, но и её качества.

«Ключевой задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота», – считает Игорь Руденя.

Зерновые культуры убраны на площади 72,8 тыс. га, что составило 99,7% к посевной площади. Намолочено зерна 117,7 тыс. тонн.

Полностью завершена уборка картофеля – с площади 13,7 тыс. га было собрано 197,3 тыс. тонн клубней.

Подходит к концу сбор овощей – по состоянию на текущий момент работы проведены на 99% посевной площади. С территории в 2,2 тыс. га было собрано 35,1 тыс. тонн плодов.

Лен вытереблен на площади 5,7 тыс. га или 99% от посевов. В аналогичную дату 2019 года было вытереблено 4,9 тыс. га.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями региона на следующий год было посеяно 12,3 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм, вспахано 16,9 тыс. га зяби.

Травы скошены на площади 109,8 тыс. га, заготовлено сена

173,4 тыс. тонн, что составляет 116% от прогнозных показателей. В регионе насчитывается 272,9 тыс. тонн готового сенажа, 204,9 тыс. тонн силосной массы, а также 204,9 тыс. грубых и сочных кормов для скота. Это на 23% больше необходимого значения.

Пресс-служба Правительства Тверской области