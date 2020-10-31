По поручению Губернатора Игоря Рудени в Тверской области запускается новый маршрут к Ржевскому мемориалу

В Тверской области с 1 ноября по поручению Губернатора Игоря Рудени запускается новый маршрут общественного транспорта №455 Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату. Ежедневно автобус будет курсировать по 12 раз с 8.00 до 20.30. Протяженность маршрута составит порядка 9 км.

О запуске автобусного маршрута Игорь Руденя сообщил во время одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь, отметив высокую посещаемость объекта.

На линии маршрута №455 будет курсировать один низкопольный автобус среднего класса, оборудованный валидаторами, видеокамерами и электронными маршрутными указателями. На автобус нанесён логотип «Ржевский мемориал Советскому солдату».

Из Ржева автобус будет отправляться от автовокзала. Далее следуют остановки: ул. Мира, площадь Мира, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Гоголя, Казанская ул., школа № 3, ул. Чернышевского, аграрный колледж, Хорошево, Пирютино, Сады, Ржевский мемориал Советскому солдату. Те же остановки предусмотрены в обратном направлении.

На маршруте предусмотрена оплата с помощью банковской карты, карты «Волга», QR-кода и мобильного приложения «Волга», а также наличными у водителя. Все льготы, предоставляемые в Ржевском районе, будут распространяться и на новый маршрут.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня Президентом России Владимиром Путиным. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, ветераны Великой Отечественной войны.

По мнению Игоря Рудени, открытие мемориала – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны, символ общей памяти и благодарности всем, кто воевал под Ржевом.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Ржевский мемориал Советскому солдату, ставший филиалом Музея Победы, с момента открытия посетило уже около 300 тысяч человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области