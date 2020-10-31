Школьники из Тверской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Семеро учащихся школ Тверской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», который направлен на раскрытие способностей каждого ребёнка и повышение мотивации к учебе. Финальные испытания пройдут с 31 октября по 5 ноября в международном детском центре «Артек».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, активная жизненная позиция, инициативность – необходимое условие для реализации потенциала молодых людей Верхневолжья.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учеников 8-10 классов. Конкурс стартовал в марте 2020 года. Школьники Верхневолжья успешно прошли все дистанционные этапы, а также очный полуфинал в Ярославле.

В финале тверской регион представляют Денис Фадеев (многопрофильная гимназия №12, г.Тверь), Виктория Апостолова (центр образования №49, г. Тверь), Ванесса Жилкина (средняя школа №12, г. Вышний Волочек), Полина Абрамова (Тверская гимназия №8), Виктория Резникова (средняя школа №1, г. Тверь), Полина Алутина (средняя школа № 7, г. Конаково), Арина Вердибоженко (Андреапольская средняя школа №1).

«Впечатления о конкурсных испытаниях самые положительные. Где-то было нелегко, но работа в команде придает уверенности и сил. Все мы, участники, имеем общую и главную цель - сделать мир чуточку лучше. Так же, хочется, в первую очередь, доказать самой себе, что я действительно способна на «большую перемену»! Все в наших руках», - поделилась Арина Вердибоженко.

Конкурс «Большая перемена» проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа, искусство и творчество, экология, среда обитания, здоровый образ жизни, наука и технологии, добро, путешествия и туризм, историческая память.

Всего финалистами конкурса стали 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников.

Победители – учащиеся 10-х классов получат грант на оплату обучения в ВУЗе в размере 1 млн рублей, до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в высшее учебное заведение. Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

20 лучших школ получат финансовую поддержку по 2 млн рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса являются АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников, ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс проходит при поддержке Министерства Просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Пресс-служба Правительства Тверской области