Тверские предприниматели могут рефинансировать банковские кредиты на льготных условиях

В Тверской области в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса появилась возможность рефинансирования банковских кредитов с помощью льготных займов. Замена долгового обязательства доступна для кредитов, взятых на предпринимательские цели.

Губернатор Игорь Руденя считает – в сложившейся эпидемиологической ситуации важно усиливать поддержку предпринимателей, обеспечить стабильную работу предприятий.

«В Тверской области ведётся работа по поддержке экономики, малого бизнеса, самозанятых граждан. Выделяются денежные средства, выдаются льготные кредиты, предоставляются госгарантии, реализуются другие меры», – отметил Игорь Руденя.

Чтобы воспользоваться данной мерой, необходимо выполнить два условия. Во-первых, остаток кредита субъекта малого или среднего предпринимательства должен составлять не более 5 млн рублей. Во-вторых, это должен быть целевой кредит на предпринимательские цели, по которому не было допущено просроченных платежей.

Рефинансирование банковских кредитов с помощью займов с низкими процентными ставками позволяет существенно снизить финансовую нагрузку по обслуживанию кредитов малым бизнесом. К примеру, если кредит в банке был взят под 17% годовых, то погашая его средствами займа, взятыми в фонде под 4,25% предприниматель, в конечном итоге, платит в 4 раза меньше.

В Фонде содействия предпринимательству, реализующего программу государственного микрофинансирования предпринимательства в Тверской области в рамках национального проекта по поддержке МСП, максимальная процентная ставка по займам составляет 4,25% годовых.

Получить консультацию специалистов Фонда содействия предпринимательству можно по телефону (4822) 78-78-58, на сайте fondtver.ru или в центре «Мой бизнес» (г. Тверь, проспект Победы, 14).

В Тверской области реализуются дополнительные меры поддержки предпринимателей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Востребованность льготных займов для предпринимателей за 9 месяцев 2020-го выросла на 60% – со 146 до 234 займов. Кроме того, за три квартала текущего года Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства оказана гарантийная поддержка бизнесу в сумме около 352 млн рублей. Это позволило привлечь в экономику региона дополнительно 1,1 млрд рублей кредитных средств.

Общее количество получателей финансовых, отраслевых и общесистемных мер поддержки бизнеса в Тверской области составило около 30 тыс. субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. С апреля 2020 года объем господдержки экономики превысил 8 млрд 200 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области