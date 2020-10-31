В Верхневолжье назовут победителей танцевального конкурса имени Татьяны Устиновой – великого русского балетмейстера, почетного гражданина Твери

31 октября - 1 ноября 2020 года в Твери проходит финал XVII открытого областного конкурса русского народного танца им. Т.А. Устиновой. В нем принимают участие хореографические коллективы из Тверской, Ленинградской и Московской областей.

На недавнем заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области Губернатор Игорь Руденя подчеркнул необходимость строгого соблюдения требований Роспотребнадзора в организациях Верхневолжья, в том числе учреждениях культуры.

Все мероприятия конкурса проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, обязательным ношением средств индивидуальной защиты, а также социальной дистанцией.

В результате зональных этапов жюри отобрало 23 лучших танцевальных коллектива из семи муниципальных образований Верхневолжья: городов Тверь, Кимры и Ржев, Кашинского, Вышневолоцкого, Осташковского городских округов, Ржевского района. В финале также примут участие танцоры из Ленинградской и Московской областей. Победителям будут присвоены Гран-при, звания лауреатов I, II, III степени в разных номинациях и возрастных группах.

Председателем жюри конкурса стал Юрий Григорьевич Деревягин, заведующий кафедрой народного танца Московского государственного института культуры, профессор, Заслуженный работник культуры РФ.

31 октября во Дворце культуры «Пролетарка» состоится торжественное открытие конкурса, затем пройдут выступления танцоров. 1 ноября запланирован гала-концерт конкурса и награждение победителей.

Конкурс проводит Тверской областной Дом народного творчества. Масштабное культурное событие проходит в Тверской области уже более 25 лет в память о наследии великого русского балетмейстера Татьяны Алексеевны Устиновой – уроженки Тверской земли и почетного гражданина Твери, народной артистки СССР, Лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, профессора, главного балетмейстера Государственного Академического Русского народного хора им. М. Пятницкого.

Пресс-служба Правительства Тверской области