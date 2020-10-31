Модернизация первичного звена здравоохранения

Проект программы модернизации первичного звена здравоохранения Тверской области на 2021 – 2025 годы одобрен Минздравом России. С инициативой о предоставлении федеральных средств субъектам страны на эти цели выступил Президент РФ Владимир Путин.

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени разработана региональная программа. Предполагается, что она будет реализована при софинансировании федерального бюджета в размере свыше 1 млрд рублей ежегодно. Общие расходы за пять лет превысят 5,6 млрд рублей.

В частности, программой предусмотрено строительство и капитальный ремонт ряда учреждений здравоохранения в Твери и муниципальных образованиях Верхневолжья.

На одном из заседаний Правительства Тверской области Игорь Руденя сообщил о предстоящей масштабной работе по модернизации медицины Верхневолжья.

«Начинаем проектирование новых объектов здравоохранения. Для нас это является ключевым фактором, потому что часть медицинских учреждений не отвечают современным требованиям. Нам предстоит в ближайшее время сделать качественно новый шаг в системе здравоохранения региона», – считает глава региона.

В числе прочих мероприятий в программу включена установка 100 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 15 врачебных амбулаторий.

Также запланировано приобретение медицинского оборудования, санитарного и легкового автотранспорта. До 2025 года планируется закупить 128 единиц санитарного транспорта для офисов врачей общей практики, 58 легковых автомобилей для доставки работников поликлиник к местам жительства пациентов и 21 легковой шаттл для транспортировки пациентов до медицинских организаций.

В случае экономии денежных средств по итогам конкурсных процедур программа модернизации первичного звена здравоохранения Тверской области может быть дополнена ещё рядом мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области