30 октября Губернатор Игорь Руденя вместе с главами регионов страны принял участие в совещании Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым в режиме видеоко

Одной из тем стала профилактика вовлечения молодежи в деятельность организаций деструктивного характера.

В Тверской области работа по этому направлению ведется в рамках региональной госпрограммы «Молодежь Верхневолжья». Также приняты межведомственные муниципальные программы по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

Особое внимание уделяется формированию у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ценностей, пропаганде здорового образа жизни, противодействию идеологии экстремизма. Под руководством Губернатора Игоря Рудени действует Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию, сопредседателем которого является митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Молодые активисты участвуют в форумах «Доброволец Верхневолжья», «Я – Патриот Отечества», патриотических акциях «Снежный десант», «Георгиевская ленточка», «Дорога к Обелиску», «Письмо Победы», «Бессмертный полк» и других.

В Тверской области работает более 300 детских и молодёжных общественных объединений, которые вовлекают подрастающее поколение в социально значимую деятельность.

На совещании также рассмотрены меры противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, реабилитации и ресоциализации наркозависимых людей.

В Тверской области действуют антинаркотическая комиссия и комиссии в муниципальных образованиях. Ведется работа в рамках госпрограммы «Повышение правопорядка и общественной безопасности Тверской области». К ее реализации привлекаются общественные объединения – Тверской православный молодежный клуб «Сеятель», региональный клуб игровых видов спорта и другие.

Тверской государственный медицинский университет с 2005 года реализует проект «Наркобезопасность». Проводятся интерактивные мероприятия по формированию наркобезопасного поведения, занятия для специалистов по работе с молодежью. С апреля 2019 года действует «Школа наркобезопасного поведения для родителей». Подготовку в рамках проекта прошли 500 человек.

В мае-июне 2020 года Тверская область присоединилась к Всероссийскому месячнику антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Молодым жителям региона раздали более 28 тысяч буклетов о вреде наркотиков, светоотражающих slap-браслетов, футболок и бейсболок с соответствующей символикой.

Пресс-служба Правительства Тверской области