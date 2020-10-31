Пятнадцатилетний житель Тверской области награжден за спасение ребенка

В преддверии Дня народного единства в Совете Федерации состоялась традиционная церемония награждения детей-героев, спасших человеческие жизни в экстремальных ситуациях. В 2020 году мероприятие впервые прошло в режиме телемоста. Награждение проводила Председатель верхней палаты Федерального собрания Валентина Матвиенко.

Всего почетных наград были удостоены 142 ребенка из 57 регионов России. Информацию о героических поступках организаторы собирали целый год.

Награду получил и житель Тверской области пятнадцатилетний Александр Недоступов. 10 июня текущего года он гулял по берегу реки Цна в деревне Большое Эскино Фировского района и увидел тонущего ребенка. Александр бросился в воду и вытащил ребенка на берег, после чего передал родителям. Через несколько дней на этом же самом месте подросток вновь увидел тонущего малыша, которого немедленно бросился спасать. Ребенок выжили не получил никаких травм.

За проявленное мужество и героизм Александр Недоступов был награжден ведомственным знаком отличия медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах».

В Верхневолжье ежегодно проходят чествования героев, которые рискуя собственной жизнью, спасают людей.

В 2019 году Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил медаль «За спасение погибавших» и знак Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» матери юной жительницы Вышнего Волочка Дарьи Шерстнёвой, которая ценой собственной жизни спасла сестру, совершив настоящий подвиг.





Пресс-служба Правительства Тверской области