В Правительстве Тверской области рассмотрели генеральные планы сельских поселений, где реализуются значимые инвестиционные и инфраструктурные проекты. Заседание Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям 30 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Генеральные планы являются для нас важным направлением работы. От их качества зависит, в том числе бизнес-привлекательность нашей территории, а также развитие общественных пространств, жилищного строительства, газификация, дороги», – считает Игорь Руденя.

Участники комиссии одобрили генеральные планы Борковского и Городищенского сельских поселений Бежецкого района, где реализуется проект компании «Коралл» по созданию крупного животноводческого комплекса.

В Конаковском районе планируется проект в сфере жилищного строительства. На заседании одобрен генплан Юрьево-Девичьевского сельского поселения применительно к населенному пункту Осиновка, учитывающий заявленный инвестпроект.

В городе Калязине необходимо урегулировать вопросы в сфере земельно-имущественных отношений для реализации проекта реставрации и дальнейшего надлежащего содержания знаменитой колокольни Никольского собора. Для этого участок, на котором расположена колокольня, передается из земель водного фонда в земли населенных пунктов.

Также рассмотрены проекты планировки территорий в рамках реконструкции двух дорог межмуниципального значения в Бежецком районе. Это подъезд к д. Алексино и направление «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» – Морозово – Новокотово. Общая протяженность участков – 6,2 км.

Пресс-служба Правительства Тверской области