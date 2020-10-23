НА ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ПО COVID-19

30 октября Губернатор Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области. Рассмотрены вопросы лекарственного обеспечения, развертывания инфекционного коечного фонда, реализации в регионе мер профилактики и предупреждения COVID-19.

28 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами федерального Правительства поручил направить регионам дополнительную финансовую поддержку на борьбу с инфекцией.

Правительство РФ приняло решение о выделении из федерального бюджета финансов на укрепление материально-технической базы медучреждений, закупку средств индивидуальной защиты, систем тестирования, транспортное обслуживание пациентов. А также на обеспечение бесплатными лекарствами граждан, которые проходят лечение дома под наблюдением врачей – Тверской области по этому направлению предусмотрено более 47 млн рублей.

Игорь Руденя поручил Минфину, Минздраву и Комитету госзаказа Тверской области оперативно организовать централизованные закупки и поставки в медицинские организации области препаратов. А также внедрить четкий порядок бесплатного обеспечения медикаментами граждан с подтвержденным диагнозом, находящихся на амбулаторном лечении.

Механизм начнет действовать с ноября 2020 года. Выделенные средства позволят обеспечить лекарствами порядка 30 тысяч человек с ноября 2020-го по февраль 2021 года.

Еще одной темой заседания штаба стала работа инфекционных госпиталей. В регионе развернуто 1595 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Обеспечены резервные мощности на базе Зубцовской и Кашинской ЦРБ, областной больницы. Предусмотрены дополнительные возможности расширения инфекционного коечного фонда. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2626 единиц.

Всего, по данным на 30 октября, в регионе зарегистрировано 9422 случаев заболевания COVID-19, в том числе за сутки выявлено 146 заразившихся.

Проведено свыше 240 тыс. исследований на коронавирус, за прошедшие сутки – более 3080. Охват тестированием составил 192,3 исследования на 100 тысяч населения. Усиливается лабораторная база. В регионе начала работу новая лаборатория на базе областной клинической больницы.

На заседании также рассмотрена реализация в Тверской области постановления Главного государственного санитарного врача РФ о дополнительных мерах по снижению рисков распространения инфекции.

С 12 октября в регионе введен обязательный масочный режим при нахождении в транспорте, торговых центрах, других местах массового пребывания людей. Организованы рейды по контролю за соблюдением масочного режима.

Игорь Руденя подчеркнул – особенно важно обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в учреждениях сферы образования, культуры, на предприятиях и в организациях Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области