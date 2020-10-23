Имя тренера

Областной детско-юношеской спортивной школе будет присвоено имя Заслуженного тренера России Юрия Алексеевича Кириллова, который работал в школе более 40 лет. С такой просьбой к Губернатору Игорю Рудене обратилась Надежда Клишина в ходе личного приёма граждан 30 октября. Символично, что решение принято в День тренера, когда спортсмены адресуют слова поздравлений и благодарности своим наставникам.

Юрий Кириллов работал в областной детско-юношеской школе с 1979 по 2020 годы. Выдающийся тренер скончался 20 июня 2020 года. Его значимый вклад в развитие легкой атлетики был отмечен множеством наград российского и регионального уровня. Юрием Алексеевичем было подготовлено большое количество победителей, призеров и рекордсменов соревнований самого высокого ранга, в том числе Дарья Клишина – дочь Надежды Клишиной, которая в свое время также занималась у Юрия Кириллова.

В 2016 году Юрию Алексеевичу Кириллову, первому за всю историю развития легкой атлетики Тверской области, было присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России».

Игорь Руденя предложил рассмотреть возможность создания в спортивной школе музея, посвященного Юрию Кириллову, а также установить мемориальную доску у входа в здание и проработать мероприятия в память о тренере.

Пресс-служба Правительства Тверской области