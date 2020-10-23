Тверская область лидирует по темпам снижения госдолга за 9 месяцев 2020 года

В Тверской области наблюдается наиболее заметное сокращение государственного долга по итогам 9 месяцев 2020 года. Об этом сообщает РИА Рейтинг.

За три квартала 2020 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию, суммарная задолженность тверского региона снизилась на 41,8%, отмечает агентство.

«Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона – одна из главных задач на ближайшие годы. При этом мы не собираемся сокращать средства по ключевым направлениям. Прежде всего, будут финансироваться доходогенерирующие, инвестиционные, а также социальные проекты в сферах здравоохранения и образования. Будем наращивать бюджетные средства за счет экономики и создания новых рабочих мест», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Верхневолжье добилось наилучших показателей и по темпам снижения долговой нагрузки. Аналитики РИА Рейтинг фиксируют, что за счет сокращения объемов госдолга и роста налоговых и неналоговых доходов (+5,1%), уровень долговой нагрузки бюджета Тверской области снизился на 20,6 процентных пункта. По сравнению с началом 2020 года этот показатель уменьшился в 25 регионах России, в четырех – не изменился, вырос – в 56 субъектах РФ. Общероссийский уровень долговой нагрузки в 2020 году возобновил свой рост и на 1 октября 2020 года составил 24,5%, что на 2 процентных пункта выше по сравнению с 1 января 2020 года.

«Бюджетная политика тверского региона направлена на мобилизацию внутренних возможностей и активное использование финансовых ресурсов федерального центра. Губернатор Игорь Руденя последовательно добивается снижения госдолга и, соответственно, показателей долговой нагрузки. Все это позволяет областной власти успешно и в полном объеме выполнять социальные обязательства и за счет экономии средств на обслуживание госдолга вводить дополнительные меры социальной поддержки, в том числе для семей с детьми, а также оказывать помощь предприятиям региона, малому и среднему бизнесу, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты», – считает директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили.

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