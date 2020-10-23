В Тверской области пять фермерских хозяйств получат грантовую поддержку по программе «Агростартап»

В Верхневолжье увеличена государственная поддержка КФХ, которые станут получателями грантов «Агростартап». Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Гранты «Агростартапа» будут получать фермеры, которые хотят развиваться. Мы стремимся к тому, чтобы работа в сельском хозяйстве была привлекательной и интересной для большинства работников малого бизнеса в Тверской области», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках «Агростартапа» 5 млн рублей смогут получить хозяйственники по направлению КРС (крупный рогатый скот), 3 млн рублей – по другим направлениям. При условии передачи части гранта в неделимый фонд кооперативов сумма грантовой поддержки увеличивается до 6 млн рублей (по КРС) и до 4 млн рублей (по иным направлениям).

Средства предприниматели смогут использовать на приобретение скота, реконструкцию и модернизацию зданий, подведение к ним коммуникаций, а также на погашение основного долга по кредитам в размере не более 20% или внесение в неделимый фонд кооператива от 25% до 50%.

Срок реализации гранта – 18 месяцев с возможностью продления до двух лет.

Благодаря проекту «Агростартап» в 2020 году в Тверской области планируется увеличить количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве до 13 человек. Они, в свою очередь, смогут привлечь к работе 24 человека.

Пресс-служба Правительства Тверской области