Организация работы скорой медицинской помощи в регионе

29 октября Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание, посвященное системе организации и работе скорой медицинской помощи в регионе. Основной темой обсуждения стали достигнутые результаты за первый месяц работы Единого диспетчерского центра.

С 28 сентября начался первый этап создания централизованной службы скорой помощи в Верхневолжье – была произведена интеграция Ржевской и Вышневолоцкой станций с ЕДДС. На сегодняшний момент полностью налажен централизованный прием вызовов, увеличено количество диспетчеров, проведено обучение сотрудников станций, установлен мониторинг бригад скорой помощи через систему ГЛОНАСС.

По словам Игоря Рудени, главной задачей на данный момент является централизация диспетчерских служб и контроль за сокращением времени реагирования на вызов, а также приезда ближайшей свободной бригады к пациенту в нормативное время.

Еще одной темой обсуждения стало обновление автопарка станций скорой помощи. В скором времени в Тверскую область будет осуществлена поставка 22 медицинских автомобилей класса «В». Они будут распределены в 16 муниципальных образований.

Организация централизованной службы скорой помощи позволит создать единую модель управления службой СМП, централизованно принимать вызовы по каналам 103(03) и 112, оказывать квалифицированную консультативную помощь населению врачами-специалистами.

Особое внимание будет уделено квалификации персонала. Диспетчеры систематически будут проходить курсы повышения квалификации в областном центре.

Также на совещании определены технические параметры централизации диспетчерской службы, рассмотрены вопросы развертывания необходимой IT инфраструктуры.





Пресс-служба Правительства Тверской области