4 ноября - День народного единства

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник, установленный в честь исторической победы народного ополчения над польскими интервентами, навсегда вписан в летопись воинской славы России.

Более четырех веков назад люди разных сословий, от крестьян до князей, встали на защиту родной земли, проявили единство, поставив превыше всего судьбу Отечества. Самоотверженность, патриотизм, искренняя вера позволили нашему народу 4 ноября 1612 года освободить Москву, спасти страну от порабощения и распада, отстоять государственность России, национальную идентичность и непреходящие духовно-нравственные ценности.

Мы гордимся тем, что тверская земля внесла свой вклад в победу над захватчиками в сражениях под Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином.

В память о ратном и духовном подвиге всех сословий в нашей стране был установлен первый церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, с которой народное ополчение освободило Москву.

Наша сплоченность и любовь к Отчизне спустя века остаются надежной опорой в развитии Российского государства.

Желаю вам успехов в труде на благо нашей великой Родины, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Тверской области!

От имени депутатов Законодательного собрания Тверской области поздравляю с государственным праздником - Днём народного единства!

День народного единства объединяет представителей разных национальностей, политических взглядов и поколений. Этот праздник олицетворяет силу духа, несгибаемый характер российского народа, его способность в трудные минуты сплотиться, чтобы защитить своё Отечество. В единстве - залог могущества нашей великой державы, источник наших побед, что не раз было подтверждено самой российской историей.

Наш тверской край тоже внёс достойную лепту в приумножение мощи и силы страны, своими ратными подвигами вписал яркую страницу в летопись России. Всем нам важно бережно хранить героические страницы прошлого, помнить его уроки, чувствовать связь времён и с гордостью передавать это богатое наследие следующим поколениям.

Символично, что День народного единства празднуется одновременно с другим важнейшим для православных праздником - днём Казанской иконы Божией Матери, которая является незыблемым напоминанием о милости Богородицы к русской земле, о заступничестве Её за нашу страну в тяжелейшие для России годы.

Дорогие земляки! В этот день примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья и умножения сил в ваших лучших начинаниях на благо малой родины и нашего Отечества - России!

Председатель Законодательного

собрания Тверской области С. Голубев.

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Уважаемые жители Конаковского района!

Поздравляем вас с государственным праздником – Днем народного единства!

Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплочения общества, в котором все мы, граждане России разных национальностей и убеждений, являемся одним народом, с общим историческим прошлым и общим будущим.

Наша страна прошла через множество испытаний, которые преодолела благодаря народному единству, главной опоре нашего государства, основанному на любви к родной земле. Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского общества, экономического и социального развития, особенно важно сохранить единство и верность многовековым традициям, чтобы преумножить мощь и величие России.

Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления лучших наших традиций - патриотизма, взаимопомощи и единения! Желаем всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо нашей Родины!

С уважением,

Депутат ЗС Д.И.Дородных,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов

Конаковского района Д.Е.Щурин.