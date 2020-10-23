РЯЗАНОВЫ СНОВА ВПЕРЕДИ!

25 октября в Твери проходил областной фестиваль спортивных семей с детьми в возрасте до 11 лет. В соревнованиях приняли участие команды муниципальных образований Тверской области. Конаковский район представила всем известная семья Рязановых. Она добилась успеха, став первой в номинации «Семья из трех человек с ребенком в возрасте 10-11 лет». В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмерова в скорости и ловкости состязались более 30 семей из различных муниципалитетов Тверской области.

«Вызов на соревнования пришёл всего за несколько дней до проведения, времени на подготовку не было совсем, - рассказала участница семейной команды из Конаковского района Наталия Поляница. – Наша семья: это глава семейства Дмитрий, сын Кирилл и я. Всего семьи соревновались в трех номинациях: первая - среди команд из трех человек: папа, мама и ребенок 8 - 9 лет, вторая – так же, но ребенок должен был быть 10 - 11 лет, и третья номинация - команда, состоящая из двух человек: родитель и ребенок 8 - 9 лет».

Напомним читателям, что Наталия - преподаватель физической культуры в школе № 2 г. Конаково, про нее мы много писали. Ее сын Кирилл занимается самбо, джиу-джитсу и плаванием, а муж и папа Дмитрий - сотрудник органов внутренних дел. Состязания проходили по дартсу, прыжкам на скакалке, броску набивного мяча, челночному бегу и веселым стартам.

Надо сказать, что фестиваль спортивных семей проводится в Тверской области с 2007 года. Два года подряд семья Рязановых становилась первой на региональном этапе, и этот год не стал исключением. Семья подтвердила статус одной из сильнейших спортивных семей в Тверской области и поднялась на высшую ступень пьедестала. Поздравляем!