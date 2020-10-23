МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Профилактика подростковой преступности



В администрации Конаковского района по инициативе главы района Олега Владимировича Лобановского состоялся «круглый стол», посвященный вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Участие в «круглом столе» приняли представители служб и учреждений, задействованных в работе с молодежью и детьми: заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Арифовна Бородина, и.о. начальника управления образования Конаковского района Светлана Викторовна Клюшанова, заведующая отделением по работе с семьей и детьми ГКУ «СРЦН» Наталья Кимована Базанова, представитель Конаковской МФ ФКУ УИИ УФСИН по Тверской области Юлия Андреевна Барковская, директор ГКУ «СРЦН» Конаковского района Екатерина Викторовна Бекирова, директор ГК ТО «ЦСПН» Конаковского района Андрей Викторович Колпаков, начальник ОДН ОМВЛ России по Конаковском району Татьяна Викторовна Муравьева, отец Вадим, протоиерей с. Свердлово, педагог-психолог МБУ ДО ЦВР г. Конаково Галина Юрьевна Стрельникова, начальник отдела молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Валерьевна Федотова, инспектор ЦЗН Ольга Юрьевна Циркина, директор МБОУ СОШ п. Редкино Наталья Яковлевна Косарева, директор МБОУ СОШ д. Вахонино Елена Дмитриевна Веселовская, директор вечерней школы города Конаково Маргарита Александровна Абалихина. Актуальность выбранной для обсуждения на «круглом столе» темы обусловлена, в первую очередь, высоким уровнем преступности среди несовершеннолетних лиц. По информации ОМВД России по Конаковскому району, за 9 месяцев 2020 года несовершеннолетними было совершено 21 преступление, произошел рост групповой преступности. Из 14 участников преступлений, совершенных в Конаковском районе, 11 являются учащимися школ. В структуре подростковой преступности преобладают кражи, мошенничество, самовольные уходы из дома. О серьезности ситуации говорит и выросшее до 137 число подростков, поставленных на учет подразделениями по делам несовершеннолетних. Из них 36 подростков попали в поле зрения правоохранительных органов за употребление алкоголя. В поле зрения правоохранительных органов попал вопиющий факт привлечения отцом своего несовершеннолетнего сына к кражам чужого имущества. Всего зафиксировано семь эпизодов краж учащимся школы деревни Вахонино вместе с отцом. Основными причинами совершения преступлений являются: отсутствие должного контроля со стороны родителей или законных представителей; отсутствие полной семьи и воспитание несовершеннолетнего одним родителем; незанятость подростков во внеурочное время; отсутствие вторичной профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями в общеобразовательных учреждениях. В ходе дискуссии состоялся предметный разговор, в ходе которого высказалось большинство участников. Речь шла и об опасностях интернета, и об организации семейного отдыха, и о проблемах, с которыми сталкиваются не только родители, но и педагоги. Глава района обратил особое внимание на взаимодействие всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поручил организовать контроль за занятостью каждого несовершеннолетнего, состоящего на каком-либо виде учёта. Участники «круглого стола» решили в целях профилактики подростковой преступности на территории Конаковского района провести ряд мероприятий. Принято решение проводить проверки общественных мест, мест скопления или возможного пребывания несовершеннолетних в целях профилактики преступлений, правонарушений несовершеннолетними и в отношении них, в том числе в ночное время, проводить проверки неблагополучных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, по месту жительства в целях выявления фактов неисполнения родителями обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетних детей и профилактики преступлений в отношении них. Участникам совещания еще напомнили о том, что необходимо незамедлительно информировать полицию при выявлении фактов продажи несовершеннолетним спиртосодержащей продукции, преступлений, общественно опасных деяний, правонарушений несовершеннолетними и в отношении них, а также фактов неисполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, жестокого обращения с ними, фактов вовлечения подростков в антиобщественную и преступную деятельность, по выявлению групп антиобщественной направленности.

Силовым структурам предстоит определить состав рейдовых групп, разработать графики проведения рейдовых мероприятий. По итогам встречи выработан ряд управленческих и организационных решений, позволяющих повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Подводя итоги работы «круглого стола», участники сошлись во мнении, что для успешной профилактики подростковой и рецидивной преступности необходима согласованная работа всех заинтересованных ведомств и структур.

Исполнение поручений находится на контроле главы Конаковского района.

Внимание, конкурс

В рамках муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области «Развитие туризма в Конаковском районе» на 2018-2022 годы, администрация Конаковского района объявляет прием заявок для участия в муниципальном конкурсе «Лучший экскурсионный маршрут».

Заявки принимаются с 30 октября по 27 ноября 2020 г.

Организатор конкурса:

администрация Конаковского района Тверской области.

Конкурс проводится среди следующих участников:

- образовательные учреждения Конаковского района. В конкурсе могут принять участие педагоги и обучающиеся 7 - 11 классов, родители обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных организаций (победители определяются отдельно среди педагогов, обучающихся и их родителей).

- юридические лица и физические лица Конаковского района. В конкурсе может принять участие юридические лица - представители бизнеса, индивидуальные предприниматели, жители Конаковского района.

Адрес подачи заявок на получение субсидий:

171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, Администрация Конаковского района (каб. 14),

эл.почта kon-turizm@mail.ru с указанием темы «Конкурс. Маршруты».

Форма заявки и условия участия в Конкурсе размещены на официальном сайте МО «Конаковский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://konakovoregion.ru/node/10468 раздел «Документы»

Контактные лица: главный специалист отдела инвестиций и туризма администрации Конаковского района (каб. 14)

Тел. (48242) 49-777 (доб.158)



«Конаковское АТП» отметило 60-летие



60 лет жители Конаковского района, а также его гости пользуются услугами старейшего транспортного предприятия.

История главного перевозчика Конаковского района началась в 1960 году с открытия «Транспортного экспедиционного предприятия». Свое современное название ОАО «Конаковское АТП» компания получила в июне 1996 года. С 17 апреля 2020 года автохозяйство возглавляет Николай Чистополов - целеустремленный и энергичный руководитель. Он всегда открыт для общения, готов выслушать советы и пожелания, решить задачу любой сложности. Сегодня на предприятии трудятся 62 человека.

В автопарке предприятия 18 транспортных единиц, обслуживающих 8 маршрутов. Стремясь развиваться в ногу со временем, АТП обновило подвижной состав. Новые комфортные автобусы, соответствующие современным стандартам, позволяют повысить безопасность перевозок.

- Руководство АТП приняло решение о переходе перевозок пассажиров с больших, морально устаревших, экономически не оправданных автобусов на более универсальные модели типа ПАЗ, что не отразится в отрицательном плане на стабильности и качестве перевозок граждан, - комментирует Николай Чистополов, генеральный директор ОАО «Конаковское АТП».

Транспортная отрасль серьезно пострадала на фоне пандемии коронавируса. Пассажиропоток в ОАО «Конаковское АТП» сократился в разы, а выручка упала на 80 процентов. И все же было принято решение - перевозки не прекращать, заправку парка и амортизацию - не изменять! Все необходимые меры безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекцией были соблюдены. Регулярная дезинфекция, мойка и проветривание машин, масочный режим стали неотъемлемой частью каждодневных процедур.

По словам руководителя, предприятие может гордиться своими работниками. Большинство трудится в АТП более 30 лет. Это профессионалы, талантливые специалисты, которым удается и сохранить традиции и привлечь молодые, грамотные кадры с инновационным видением транспортного комплекса.

Поздравить сотрудников автохозяйства приехали глава Конаковского района Олег Лобановский и помощник главы Видади Тахмезов. В приветствии гости отметили, что без преданности профессии и особого чувства ответственности водителей, ремонтников, работников предприятия невозможно представить повседневную жизнь района. От работы коллектива АТП зависит не только точность рейсов, но и настроение людей.

- Автотранспортное предприятие является важной частью экономики района. Благодаря неутомимому труду сотрудников предприятие обеспечивает стабильность транспортных услуг, охватывая население всех поселений района, - отметил глава Конаковского района Олег Лобановский.

В связи с юбилеем предприятия и профессиональным праздником - Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм глава Конаковского района объявил благодарность:

Владиславу Раневу, водителю автобуса (стаж работы 36 лет); Евгению Румянцеву, водителю грузового автомобиля (стаж работы 41 год); Любови Егоровой, бухгалтеру-кассиру (стаж работы 39 лет); Юлии Судариковой, главному бухгалтеру (стаж работы 19 лет); Сергею Тютяеву, начальнику гаража (стаж работы 42 года); Татьяне Щукиной, исполняющему обязанности начальника отдела эксплуатации (стаж работы 17 лет).

Ремонты социальных

объектов - в приоритете

На реализацию социально значимых проектов, на территории Конаковского района, за счет средств федерального, областного и местного бюджетов направлено в 2020 году 247 267,484 тысяч рублей.

Так, на капитальный ремонт в МБОУ СОШ №2 поселка Новозавидовский Конаковского района по программе софинансирования с министерством образования Тверской области администрацией Конаковского района направлено 85 379,835 тысяч рублей, из которых средства федерального бюджета - 70 000,0 тысяч рублей, областного бюджета - 6 841,835 тысячи рублей, бюджета Конаковского района – 8 538,0 тысяч рублей. В рамках софинансирования с областным бюджетом администрацией Конаковского района проведено работ на сумму 140 110,551 тысячи рублей. За счет этих средств заменены оконные блоки в МБДОУ детский сад № 10 города Конаково. Общая сумма проекта 2 366,7 тысячи рублей, из которых: областной бюджет – 1 627,6 тысячи рублей, бюджет Конаковского района 739,1 тысячи рублей. Также проведена поставка и установка плоскостного спортивного сооружения «Беговые дорожки» в Городенском сельском поселении. Общая сумма проекта -2 161,745 тысячи рублей, из которых средства областного бюджета – 1 729, 396 тысячи рублей, местного бюджета – 432, 349 тысячи рублей. Администрацией Конаковского района проведено восстановление воинского захоронения обелиска сержанта В.В.Васильковского. Общая сумма проекта – 3 213,517 тысяч рублей, из которых средства областного бюджета – 2 570,814 тысяч рублей, местного бюджета – 642,704 тысяч рублей. Проведен капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 11 объектов. Общая сумма -112 996,855 тысяч рублей, из которых средства областного бюджета - 90 397,484 тысяч рублей, местного бюджета - 22 599,371 тысяч рублей, проведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 3 объектов. Общая сумма 13 388,137 тысяч рублей, из которых средства областного бюджета – 10 710,510 тысяч рублей, местного бюджета – 2677, 627 тысяч рублей. Администрацией Конаковского района реализованы мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 11 объектов. Общая сумма 5 983,597 тысяч рублей, из которых средства областного бюджета - 4 786,878 тысяч рублей, местного бюджета -1 196,719 тысяч рублей. За счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ п. Радченко. Общая сумма 5 439,246 тысяч рублей, текущий ремонт коридоров 1 и 2 этажей; замена дверей 1 и 2 этажей МБОУ СОШ № 2 п. Редкино. Общая сумма 2 430,936 тысяч рублей, текущий ремонт фойе, ремонт учебных кабинетов, учительской; замена дверей на 3 этаже, капитальный ремонт крыльца. Общая сумма 2 908,922 тысяч рублей, капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ поселка Изоплит. Общая сумма 2 751,403 тысячи рублей, ремонт системы отопления МБДОУ д/с № 5 поселка Редкино. Общая сумма 3 221,990 тысяч рублей, выполнен текущий ремонт коридора; замена оконных блоков МБОУ СОШ села Дмитрова Гора. Общая сумма 1 103,390 тысяч рублей, произведена замена оконных блоков и ремонт пола в кабинете МБОУ СОШ № 6 города Конаково. Общая сумма 836,636 тысяч рублей, проведен ремонт полов, замена оконных блоков, электромонтажные работы, ремонт теплотрассы МБОУ СОШ № 1 поселка Редкино. Общая сумма 1 181,797 тысяч рублей, проведен косметический ремонт спортзала МБОУ СОШ № 1 города Конаково имени Дениса Стребина. Общая сумма 615,299 тысяч рублей, проведен ремонт потолков коридора и холла МБОУ СОШ поселка Радченко. Общая сумма 569,506 тысяч рублей. Проведен ремонт кровли МБДОУ ДОУ № 14 города Конаково. Общая сумма 316,850 тысяч рублей. Проведен частичный ремонт кровли и потолков коридора МБОУ гимназия № 5 г. Конаково. Общая сумма 401,123 тысяч рублей.

Школьные каникулы

Осенние каникулы в школах района проходят в штатном режиме. Переход на дистанционное обучение по их завершении не планируется.

За первую четверть региональная система образования Конаковского района перестроилась под работу в текущей эпидемиологической ситуации. Приняты меры санитарной безопасности: школы обеспечены бесконтактными термометрами и обеззараживателями воздуха, помещения регулярно дезинфицируются.

Совместно с Роспотребнадзором ведётся мониторинг ситуации в учреждениях. При необходимости принимаются решения о переводе детей на дистанционные формы обучения или временном закрытии отдельных учреждений на карантин.

В соответствии с утвержденными учебными графиками школьники ушли на каникулы с 25 октября по 1 ноября. Школы поселка Новозавидовский уйдут на каникулы с 31 октября по 8 ноября. В связи с эпидситуацией школа поселка Второе Моховое ушла на каникулы с 21 октября. Дети, обучающиеся в этой школе, будут на каникулах до 1 ноября.

В период школьных каникул планируется провести комплексную дезинфекцию образовательных организаций.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА