Внесены поправки в Устав Тверской области

В рамках очередного заседания Законодательного Собрания Тверской области поправки в Устав были приняты в двух чтениях.

Инициаторами выступили губернатор региона Игорь Руденя и председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Всего корректировке подверглись 29 статей Устава Тверской области. Большая часть поправок обусловлена необходимостью приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проводилось в стране 1 июля 2020 года. Важность этого процесса неоднократно подчёркивал глава региона.

- Внесённые изменения в Основной закон гарантируют суверенитет и территориальную целостность нашей страны, сохранение наших исторических духовных и нравственных ценностей, развивают социальный характер нашего государства, - считает Игорь Руденя.

В частности, установлены требования к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации о постоянном проживании на территории России. Одновременно установлен запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Ряд изменений касается местного самоуправления. Так, Конституцией закреплено положение, согласно которому изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учётом мнения населения соответствующих территорий в порядке, установленном в законе. Аналогичное дополнение вносится в Устав Тверской области. Также уточнён порядок наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями. Кроме того, установлено, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении и освобождении должностных лиц местного самоуправления. . Отдельные изменения вносятся в Устав в связи с новациями в административно-территориальном устройстве области, появлением нового типа муниципального образования — муниципального округа.

В Уставе учитывается новая конституционная норма, согласно которой изменён порядок назначения прокурора области, теперь исключено положение, в соответствии с которым требовалось согласовывать кандидатуру прокурора.

- Разработка поправок велась как Правительством Тверской области, так и Законодательным Собранием. Проделана огромная совместная работа, результатом которой стал обновленный Устав Тверской области, приведенный в соответствие с Конституцией Российской Федерации, поправки в которую были поддержаны населением в ходе всенародного волеизъявления 1 июля текущего года, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев.

Также в Устав Тверской области внесен ряд других поправок. Соответствующие обновленному Уставу изменения будут внесены и в региональное законодательство.

На сегодняшнем заседании в двух чтениях приняты изменения в региональный закон о бюджетном процессе. В частности, речь идет о приостановке до 1 января 2021 года действия пункта 1 статьи 22, устанавливающего срок внесения Правительством Тверской области на рассмотрение Законодательного Собрания Тверской области проекта регионального закона об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период.

Также в двух чтениях принят региональный закон «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области».

- Сегодня мы утвердили дополнительные соглашения, очень выгодные для региона, которые связаны с заимствованиями в федеральном бюджете. Хочу отметить, что в этом плане очень серьезная работа была проделана губернатором Тверской области и региональным Правительством – регион получил возможность отсрочки платежей по нескольким кредитам. Кроме того, внесены изменения в региональный закон о бюджетном процессе. Подготовка регионального бюджета на 2021 год и на последующий двухлетний период идет непросто, в том числе, в связи с тем, что проект федерального бюджета только вчера был принят в первом чтении Государственной Думой. В связи с этим мы дали Правительству Тверской области дополнительное время для подготовки регионального бюджета и сняли ограничения по срокам его рассмотрения. Мы надеемся и рассчитываем на то, что проект бюджета будет внесен в Законодательное Собрание в ближайшее время. Приложим все усилия, чтобы бюджет Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов прошел все соответствующие процедуры и был принят в нужные сроки. Рассчитываем, что в 2021 год Тверская область войдет с новым бюджетом, - прокомментировал решения коллег спикер Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области