Поддержка проекта «Футбол – норма жизни» Федерации футбола Тверской области стала одним из вопросов, рассмотренных на заседании Президиума областного Правительства, которое 29 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

Развитие спорта – один из приоритетов, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. По мнению Губернатора Игоря Рудени, спорт должен стать образом жизни для большинства жителей региона, особенно для подрастающего поколения.

Средства, выделенные на реализацию проекта «Футбол – норма жизни», будут направлены приобретение дополнительного спортивного инвентаря и наградной атрибутики для победителей и призеров региональных соревнований по футболу среди детей, взрослых и ветеранов спорта.

Еще одной темой заседания стал вопрос о передаче администрации Ржева демилитаризованного образца военной техники. БРТ-60 будет установлен на территории мемориального комплекса, расположенного на улице Грацинского.

Также были внесены изменения в правила актуализации и хранения данных о территориях муниципальных образований Верхневолжья. В частности, паспорта муниципальных образований будут дополнены новой информаций – это количественные и качественные показатели по 20 отраслям, среди которых здравоохранение, демография, строительство, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, безопасность и другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области