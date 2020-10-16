Правительство Тверской области продолжит оказывать поддержку Сонковскому району для решения актуальных задач развития территории

Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя по итогам рабочей поездки в муниципалитет.

«Комфортная городская среда, образование, спорт – это важные условия комплексного развития муниципального образования. Здесь все для этого есть. Нужно трудиться, чтобы выйти на новый уровень развития. Мы в свою очередь обеспечим поддержку», – отметил Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги рабочей поездки.

В ходе своего визита Губернатор осмотрел новый многофункциональный спортивный зал, который был введен в эксплуатацию 20 октября. Объект был возведен по национальному проекту «Демография» в рамках областного проекта «Спорт – норма жизни».

Игорь Руденя осмотрел игровой зал, раздевалки и другие помещения, а также вручил юным спортсменам инвентарь для занятий. По итогам посещения глава региона дал поручения улучшить систему вентиляции в здании, установить современное спортивное оборудование.

Также Губернатор осмотрел территорию ФОКа и поручил разработать проект благоустройства, в который войдут работы по озеленению и созданию велопарковок.

«Видим достаточно хорошее качество, ответственное отношение строителей, всех, кто принимал участие в комплектации этого объекта. Полагаем, ФОК будет пользоваться большой популярностью и увеличит число занимающихся спортом в Сонково. В рамках проекта «Демография» предоставляются новые возможности благодаря поддержке Президента и Правительства страны», – подчеркнул глава региона.

Кроме того Игорь Руденя посетил центральную площадь поселка Сонково, которая была благоустроена в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

«Это хорошее общественное пространство. Важно, чтобы объект содержался на достойном уровне. В перспективе необходимо привести в надлежащий вид фасады зданий и прилегающую территорию», – поставил задачу Губернатор.

В ходе рабочего визита глава региона посетил межпоселенческий дом досуга, в котором в текущий момент проводится капитальный ремонт.

«Мы планируем направить дополнительные средства на ремонт клуба, который сегодня посещали. Это поможет завершить работы к концу текущего года», – подчеркнул глава региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области