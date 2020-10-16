Восемь многодетных семей Тверской области подали полный пакет документов для получения сертификата на покупку автомобиля и смогут воспользоваться им и приобрести машину в течение ближайших двух месяцев. Еще порядка 20 семей завершают сбор необходимых документов. Данная мера поддержки больших семей введена в Верхневолжье в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография» по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Помощь из регионального бюджета в приобретении транспортного средства и оформлении на него страховки оказывается многодетным семьям, в которых воспитывается 5 и более несовершеннолетних детей.

«Оплачиваем до 1 млн рублей на приобретение транспортного средства. Плюс мы ежегодно выделяем деньги на страховку – не более 60 тыс. рублей в год. По транспортному налогу - если мощность автомобиля не превышает 250 лошадиных сил, тогда семья освобождается от его уплаты», - отметил Игорь Руденя на одном из заседаний регионального Правительства, где принималось решение о предоставлении сертификатов.

Многодетным семьям предоставляются сертификаты на сумму фактической стоимости автотранспорта, но не более 1 млн рублей. Воспользоваться субсидией можно один раз в 5 лет. Приобретаемый транспорт должен быть произведён в России, ранее не состоять на государственном учёте, иметь не менее шести посадочных мест.

Ежегодно на протяжении 5 лет после приобретения транспортного средства из областного бюджета многодетным семьям будут покрываться расходы на страховку КАСКО, но не более 60 тыс. рублей. Эта мера дополнительной поддержки введена по поручению Губернатора Игоря Рудени.

Среди условий получения поддержки – рождение пятого или последующего ребёнка в семье с 1 января 2019 года, регистрация по постоянному месту жительства в Тверской области не менее 5 лет, предшествующих на дату подачи документов, наличие у одного из родителей водительского удостоверения категории «В» или «D». Кроме того, родители не должны быть судимы, ограничены или лишены родительских прав, мать или отец должны работать.

Подать документы на получение сертификата можно в Центре выплат «Тверская семья» или в МФЦ. Ответы на возникающие вопросы можно получить по телефону 8-800-201-22-62.

Всего на 2020 год по данному направлению заложено более 48 млн рублей. Ожидается, что поддержка будет оказана 46 многодетным семьям.

Пресс-служба Правительства Тверской области