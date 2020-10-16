29 октября Губернатор Тверской области Игорь Руденя в рамках своего визита в Сонковский район посетил межпоселенческий дом досуга. На данный момент в нем проводится ремонт.

Глава региона поручил ускорить выполнение работ, чтобы завершить капитальный ремонт к началу 2021 года.

Кроме того, Игорь Руденя дал поручение установить в зале дома досуга новые кресла, проекторы, звуковое и световое оборудование, а также модернизировать систему отопления здания.

В ходе рабочего визита в муниципалитет Губернатор осмотрел центральную площадь поселка Сонково, которая была благоустроена в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в два этапа.

«Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой», – считает Игорь Руденя.

На первом этапе в 2019 году на площади были проведены работы по обустройству пешеходных дорожек, посадке декоративных кустарников, установке малых архитектурных форм и арт-объекта «Я люблю Сонково».

Благоустройство продолжилось в 2020 году. Было уложено новое асфальтобетонное покрытие, смонтировано новое освещение, а также дополнительные камеры видеонаблюдения.

Глава региона поручил продолжить благоустройство центральной площади и дополнительно проработать данный проект.

29 октября Игорь Руденя проводит рабочий день в Сонковском районе. Визит в муниципальное образование начался с возложения цветов к Обелиску Славы «Вечная слава павшим за Родину».

Также глава региона посетит школу и многофункциональный спортивный зал.



Пресс-служба Правительства Тверской области