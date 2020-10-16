Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения

posted by Максим Малахов on чт, 10/29/2020 - 11:50
 
29 октября Губернатор Тверской области Игорь Руденя в рамках своего визита в Сонковский район посетил межпоселенческий дом досуга. На данный момент в нем проводится ремонт. 
Глава региона поручил ускорить выполнение работ, чтобы завершить капитальный ремонт к началу 2021 года. 
Кроме того, Игорь Руденя дал поручение установить в зале дома досуга новые кресла, проекторы, звуковое и световое оборудование, а также модернизировать систему отопления здания. 
В ходе рабочего визита в муниципалитет Губернатор осмотрел центральную площадь поселка Сонково, которая была благоустроена в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в два этапа. 
«Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой», – считает Игорь Руденя. 
На первом этапе в 2019 году на площади были проведены работы по обустройству пешеходных дорожек, посадке декоративных кустарников, установке малых архитектурных форм и арт-объекта «Я люблю Сонково». 
Благоустройство продолжилось в 2020 году. Было уложено новое асфальтобетонное покрытие, смонтировано новое освещение, а также дополнительные камеры видеонаблюдения. 
Глава региона поручил продолжить благоустройство центральной площади и дополнительно проработать данный проект. 
29 октября Игорь Руденя проводит рабочий день в Сонковском районе. Визит в муниципальное образование начался с возложения цветов к Обелиску Славы «Вечная слава павшим за Родину». 
Также глава региона посетит школу и многофункциональный спортивный зал. 

Пресс-служба Правительства Тверской области 