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Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения
posted by Максим Малахов
on чт, 10/29/2020 - 11:50
29 октября Губернатор Тверской области Игорь Руденя в рамках своего визита в Сонковский район посетил межпоселенческий дом досуга. На данный момент в нем проводится ремонт. Глава региона поручил ускорить выполнение работ, чтобы завершить капитальный ремонт к началу 2021 года. Кроме того, Игорь Руденя дал поручение установить в зале дома досуга новые кресла, проекторы, звуковое и световое оборудование, а также модернизировать систему отопления здания. В ходе рабочего визита в муниципалитет Губернатор осмотрел центральную площадь поселка Сонково, которая была благоустроена в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в два этапа. «Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой», – считает Игорь Руденя. На первом этапе в 2019 году на площади были проведены работы по обустройству пешеходных дорожек, посадке декоративных кустарников, установке малых архитектурных форм и арт-объекта «Я люблю Сонково». Благоустройство продолжилось в 2020 году. Было уложено новое асфальтобетонное покрытие, смонтировано новое освещение, а также дополнительные камеры видеонаблюдения. Глава региона поручил продолжить благоустройство центральной площади и дополнительно проработать данный проект. 29 октября Игорь Руденя проводит рабочий день в Сонковском районе. Визит в муниципальное образование начался с возложения цветов к Обелиску Славы «Вечная слава павшим за Родину». Также глава региона посетит школу и многофункциональный спортивный зал.