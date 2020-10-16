На конкурс фильмов «Земля Тверская» заявились авторы и студии Верхневолжья, Владивостока, Крыма и других регионов

6 и 7 ноября в Твери пройдет 53-й областной открытый конкурс любительских фильмов «Земля Тверская». В этом году он посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют сохранению и изучению истории родного края, духовно-нравственному воспитанию молодежи, вносят вклад в творческую летопись Верхневолжья и всей страны.

В этом году география конкурса как никогда обширна. В оргкомитет поступило более 100 работ со всей страны, в том числе из Владивостока и Республики Крым. От Тверской области в конкурсе принимают участие студии и отдельные авторы из 13муниципальных образований. В конкурсном показе участвуют игровые, документальные фильмы, репортажи с места событий, мультфильмы, музыкальные клипы.

Работы участников будет оценивать профессиональное жюри, в составе которого – ведущие специалисты сферы кино и видеотворчества, деятели культуры и журналистики.

В прошлом году гран-при конкурса было присуждено фильму «Пустота» авторской видеостудии Алексея Засыпкина из Твери. В номинации «Лучшая режиссура» победил фильм «Челлендж» киношколы «Открытый кадр» школы «Светлые Горы» из Московской области. «Лучший сценарий» – у фильма «Оживший Теркин» видеостудии Тверского суворовского военного училища. «Лучшая операторская работа» – у «Репортажа о походе» от видеостудии «Орион» из Бологое.

Кроме того, определены лучший игровой, документальный, анимационный, патриотический фильмы, телевизионный сюжет, монтаж, музыкальное оформление и победители в других номинациях.

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по телефону (4822) 34-56-93.

Пресс-служба Правительства Тверской области