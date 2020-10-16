История земли Тверской

28 октября Губернатор Игорь Руденя провел встречу с краеведом, профессором Российского госуниверситета им. А.Н. Косыгина, доктором культурологии, членом Совета Ассоциации тверских землячеств Вячеславом Воробьевым. Обсуждалась реализация проектов, посвященных истории и выдающимся людям Тверской земли.

Игорь Руденя подчеркнул значимый вклад Вячеслава Михайловича в сохранение и популяризацию наследия Верхневолжья.

«Ваши исследования знакомят жителей страны и области с выдающимся прошлым тверского края. Особенно это важно для нашего подрастающего поколения, молодежи, которая должна знать и понимать, на какой земле она выросла. История также открывает новые возможности для развития туристского потенциала», – отметил Губернатор.

Одним из проектов краеведа стало издание школьного учебника «История Тверского края». Он реализуется по инициативе главы региона. В 2019 году вышла первая часть для учеников 6-7 классов под редакцией Вячеслава Воробьева тиражом 28 тыс. экземпляров. Пособия переданы в общеобразовательные учреждения области.

Как рассказал Вячеслав Михайлович, сейчас ведется работа по выпуску учебников для 8-9 классов. Подготовку рукописи второй части планируется завершить к апрелю 2021 года и издать к началу нового учебного года. Также в планах – издание третьей части для учеников старших классов. Презентацию новой линейки учебников «История тверского края» планируется провести в декабре 2020 года и приурочить ее к 5 декабря – Дню памяти святого благоверного князя Михаила Тверского.

Игорь Руденя подчеркнул – учебники по истории Тверского края необходимо разработать и для учащихся начальной школы. Таким образом, изучать предмет будут школьники с 1 по 11 классы. Кроме того, планируется создать карту для детей, где будут отмечены ключевые исторические объекты и памятные места Верхневолжья.

Игорь Руденя и Вячеслав Воробьев также обсудили реализацию в регионе масштабного проекта, посвященного истории Тверской области, который подразумевает развитие интерактивного музейного пространства, новых туристических объектов, создание цикла документальных фильмов.

Речь шла о создании в регионе исторического культурного центра и общедоступного электронного образовательного ресурса по истории тверского края. Вячеслав Михайлович – автор множества публикаций, которые исследователь готов предоставить для общего доступа.

Совместно с Ассоциацией тверских землячеств Вячеслав Воробьев уже реализует ряд проектов. В рамках программы «Герои в нашей памяти» увековечена память Героев Советского Союза – уроженцев тверского края. Проект «Золотые имена Тверские» рассказывает о деятельности тверитян, проявивших себя в различных областях общественной жизни. В биографическом словаре, созданном землячеством, насчитывается свыше 2000 имен знаменитых людей, прославивших нашу землю.

Ежегодно в библиотеке-фонде «Русское зарубежье» Ассоциация проводит «Дни тверской книги в Москве». При землячестве создан Центр тверской народной культуры, объединивший известных в области мастеров шитья, ткачества и других ремесел. С 2007 года реализуется проект «Дни земляка в городах и районах области». У землячества – девять подшефных школ, которые участвуют в инициативах объединения.

Темами встречи Игоря Рудени и Вячеслава Воробьева также стали подготовка к празднованию в Тверской области 800-летия со дня рождения Александра Невского, восстановление святынь Верхневолжья, создание исторического путеводителя.

Пресс-служба Правительства Тверской области