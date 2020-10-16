В Тверской области продлён прием заявок для участия в медиафестивале «Моряна-2020»

XIII Всероссийский медиафестиваль для детей, юношества и семьи «Моряна-2020» объявил о продлении приёма творческих работ для участия во втором дистанционном туре «Моряна-2020-Семья». Работы принимаются до 25 ноября текущего года.

В форуме могут принять участие ребята в возрасте от 10 до 18 лет – учащиеся учреждений основного и дополнительного образования, детско-юношеские кино-фото-видео-студии и творческие коллективы России.

«Медиафестиваль «Моряна» помогает молодежи изучать культурно-историческое и патриотическое наследие нашей страны. Обмен знаниями и мнениями открывает новые духовные и творческие горизонты перед каждым участником фестиваля», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Темы второго творческого соревнования фестиваля-конкурса «Моряна-2020» – «Семья и традиционные семейные ценности», «Духовно-нравственная».

Участники могут представлять свои работы в нескольких номинациях: видеофильмы (игровой, документальный, анимационный, медиа-проекты, продолжительностью до 13 мин.); фотография, рисунок (А3), моделирование-проект/видео Diy «Сделай сам» – рождественская и пасхальная поделка (до 13 мин.).

Вся необходимая для участия информация размещена в группе фестиваля ВКонтакте https://vk.com/club187421362 и на сайте http://moryanafest.ru/about-us.

В 1 туре конкурса, который проходил дистанционно с 1 ноября 2019 года по 9 марта 2020-го, приняли участие более 1300 юных авторов и свыше 270 руководителей детско-юношеских творческих объединений РФ. По его итогам конкурсного отбора присуждено 39 первых мест, вторых и третьих – по 32. Также определены пять лауреатов в номинациях.

В 2019 году фестиваль «Моряна» стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов. В прошлом году медиафорум посвятили 285-летию начала Великой Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга. Мероприятие прошло на площадке Тверской епархиальной православной средней общеобразовательной школы во имя святителя Тихона Задонского.

Пресс-служба Правительства Тверской области