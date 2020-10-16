Тверская область вошла в ТОП-20 медиарейтинга в контексте «майского указа» Владимира Путина

По итогам сентября Тверская область вошла в ТОП-20 рейтинга регионов России по упоминаемости в СМИ в контексте «майского указа» Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Ход реализации национальных проектов активно освещается СМИ тверского региона. Так, в сентябре сообщалось, что в 2019-2020 годах в Верхневолжье по региональному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» вводится 63 новых спортивных сооружения. Вопрос был рассмотрен на одном из заседаний областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

В сентябре в Тверской области стартовал муниципальный этап конкурса для многодетных семей «Лучшее семейное подворье». Конкурс проводится впервые в рамках реализации в регионе нацпроекта «Демография». По мнению губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия являются важной составляющей поддержки и популяризации института семьи в Тверской области. Конкурс призван пропагандировать и повышать общественный престиж семьи, многодетности, демонстрировать возможности современного обустройства хозяйства и успешной жизни в сельской местности. За первое место в качестве приза предусмотрен пассажирский микроавтобус, за второе – легковой автомобиль, за третье – комплект бытовой техники и инструментов.

Реализация нацпроекта «Экология» также была рассмотрена в сентябре. СМИ сообщали, что в Тверской области до 2024 года построят и реконструируют 25 объектов для обеспечения населения чистой водой и снижения сбросов сточных вод в Волгу. Также в регионе к этому сроку рекультивируют шесть свалок. Долю твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, планируется довести почти до 50%, на обработку – до 100%.

Также в конце сентября 28 сентября губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Государственного Совета РФ о планах реализации национальных проектов, которое в режиме видеоконференцсвязи провел президент Владимир Путин.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 59 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.