28 октября Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Были рассмотрены вопросы развертывания коечного фонда для лечения больных новой коронавирусной инфекцией и проведение вакцинации населения от сезонных заболеваний и COVID-19.

Глава региона отметил, что необходимо с учётом текущей ситуации принять выверенные решения по мерам для эффективного противодействия эпидемии на территории Тверской области. Для этого важно ежедневно наращивать возможности региональной системы здравоохранения по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний.

За последнюю неделю в регионе более чем на треть было увеличено число коек для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Госпитальный фонд был увеличен с 1190 до 1595 коек, 81% которых был обеспечен кислородом.

Кроме того, в резервном фонде на текущий момент находится 771 койка в Зубцовской, Кашинской ЦРБ, а также в здании поликлиники областной клинической больницы. Оперативно ввести их в эксплуатацию можно в любой момент по решению штаба. Это позволит увеличить мощности коечного фонда до 2366 единиц.

На текущий момент в Тверской области подтверждено 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 5285 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 81 человек.

По состоянию на 28 октября было проведено 238873 исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки – 3174.

Всего в регионе подтверждено 9134 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3541 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

308 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Пресс-служба Правительства Тверской области