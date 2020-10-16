В Тверской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах. Очередной рейд прошел 28 октября в Торговом парке №1 в Твери. В рамках проверочных мероприятий сотрудники правоохранительных органов, Роспотребнадзора напоминали жителям региона о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и мере ответственности, предусмотренной за нарушение масочного режима.

О введении в Тверской области обязательного ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания Губернатор Игорь Руденя сообщил 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

«С 12 октября использование маски – это обязательное условие для пассажиров общественного транспорта, а также людей, посещающих торговые центры, театры, учреждения культуры и другие организации», – сказал Игорь Руденя.

С 28 октября 2020 года постановлением Главного санитарного врача России введен обязательный масочный режим на территории всей страны. Всем жителям и гражданам, находящимся в РФ, предписано ношение защитных масок в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

В Тверской области первый контрольный рейд по соблюдению масочного режима прошел на железнодорожном вокзале Твери – сотрудники регионального УМВД России проводили с нарушителями профилактические беседы, а также раздавали памятки со статьями из Кодекса административных правонарушений о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Правоохранители также проводят рейды в торговых центрах города, на остановках общественного транспорта и в автобусах.

По поручению Игоря Рудени Министерство промышленности и торговли Тверской области совместно с надзорными ведомствами и органами местного самоуправления также контролирует наличие масок и цены на них в торговых точках региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области