100-летний юбилей писателя-фронтовика

30 октября исполняется 100 лет до дня рождения Вячеслава Леонидовича Кондратьева, писателя-фронтовика, автора повести «Искупить кровью», по мотивам которой снята художественная драма «Ржев». В Городе воинской славы, которому и был посвящен фильм, проходят памятные мероприятия в честь юбилея писателя.

С 19 октября школьники и студенты принимали участие в тематических уроках «Знакомство с писателем-фронтовиком», классных часах, посвященных творчеству автора, книжных выставках и онлайн-акциях.

Основные мероприятия пройдут 30 октября ­– в день рождения Вячеслава Кондратьева. Будут организованы литературные видео-вечера «О войне придумывать не надо», показ видео-презентаций «О своей войне рассказать могу только я сам», а также просмотр в школах и колледжах художественного фильма «Ржев».

Накануне военная драма «Ржев» завоевала гран-при престижного фестиваля российского кино и культуры «SOL Russian Film Festival», который завершился в испанском городе Торревьеха. Испанские зрители высоко оценили картину. По их словам, это честный и серьезный фильм о боях и сильных духом российских солдатах, которых объединила любовь к Родине.

Совсем недавно картина побывала на 23 Шанхайском международном фестивале, где билеты на все показы были раскуплены задолго до начала мероприятия. Смогли увидеть «Ржев» и зрители из других стран – Японии, Кореи, Польши и Великобритании.

В прокат фильм «Ржев» вышел в 2019 году. Первыми киноленту посмотрели ветераны Великой Отечественной войны и жители города, героически противостоявшего врагу в военные годы.

Второй премьерный показ фильма прошёл в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве 30 ноября. Там ленту вместе с ветеранами, жителями и гостями столицы посмотрели Губернатор Тверской области Игорь Руденя, директор Музея Победы Александр Школьник и другие почетные гости.

«Уверен, этот фильм должен посмотреть каждый житель Тверской области и тот, кто бывает на нашей земле. Это очень хороший пример для молодежи, для всех нас, как надо любить и защищать свою страну. Фильм еще раз подчеркивает, что мы великая страна и великий народ», ­­– прокомментировал Губернатор Тверской области после просмотра картины.

Бои подо Ржевом вошли в историю страны как символ стойкости, высокого патриотического духа и мужества нашего народа. Наступательные и оборонительные операции 1942-1943 годов сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На Ржевско-Вяземском выступе советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учётом раненых составили более 1,1 миллиона человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области