КАК В ОБЛАСТИ ИДЕТ ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ?

На заседании Правительства Тверской области, которое прошло 27 октября под руководством Игоря Рудени, был утвержден перечень объектов капитального строительства для переселения граждан из аварийных жилых домов. В рамках второго и третьего этапов программы переселения планируется строительство малоэтажных, многоквартирных домов в Конаково, Ржеве, поселке Редкино, Спировском районе, а также в Нелидовском и Вышневолоцком городских округов.

По словам Губернатора Тверской области Игоря Рудени, реализация программы по переселению из аварийного жилья является важной частью общей работы по повышению качества жизни в регионе. К 1 сентября 2025 года в Верхневолжье должно быть расселено порядка 90 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья.

В рамках второго этапа программы по переселению в городе Конаково будет построен один четырехэтажный дом с 58 квартирами на улице Энергетиков.

Три трехэтажных дома на улице Революции будут возведены во Ржеве. В 114 новых квартир смогут переехать 285 человек.

В поселке Редкино на втором этапе программы будет переселен 21 человек из 8 непригодных для жилья квартир, общей площадью 189 кв.м. Новый дом будет построен на улице Правды.

На территории Спировского района будет возведен дом на 69 квартир на улице Речной, что позволит улучшить жилищные условия для 85 человек

В Нелидовском городском округе будут расселены 883 человека из 405 жилых помещений. Для этого выбрано 3 земельных участка на улицах Куйбышева, Кирова и на переулке Мира. Здесь будет построено 8 домов, что позволит осуществить развитие застроенной территории, снести аварийные дома и сформировать современный архитектурный облик города.

В Вышнем Волочке на улице Демьяна Бедного будет построен трехэтажный дом на 30 квартир. Это позволит улучшить жилищные условия для 57 человек.

Все участки обеспечены необходимой инфраструктурой, инженерной, транспортной и социальной доступностью.

Всего на втором и третьем этапе программы по переселению будет возведено 10 домов с общей площадью 13,888 кв.м. В новые квартиры граждане из аварийных домов смогут въехать до конца 2022 года.

До 2025 года в Тверской области по программе будут расселяться люди, которые проживают в помещениях, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017-го.

Программа реализуется поэтапно. В рамках первого (2019-2020 годы) новое жилье будет предоставлено 450 гражданам. В этот этап вошли города Тверь, Ржев, Торжок, Зубцовский, Конаковский, Торопецкий и Бельский районы. Жители области уже начали переезжать в новые квартиры. Новый 2020 год в современном благоустроенном жилье встретили более 180 человек.

Во второй этап (2020-2021 годы) включены Тверь, Ржев, Зубцовский, Конаковский, Сандовский, Старицкий районы, Нелидовский городской округ. Новое жилье здесь получат более 530 человек.

Участники третьего этапа программы (2021-2022 годы) – Ржев, Конаковский, Спировский районы, Нелидовский и Вышневолоцкий городские округа. В этих муниципалитетах планируется переселить более 440 человек.

Самыми масштабными по объемам реализации станут четвертый, пятый и шестой этапы. Они охватят более 20 муниципальных образований, где в новые квартиры переедет свыше 3670 жителей региона.

Всего на реализацию программы переселения в Тверской области в 2019-2025 годах будет направлено порядка 4 млрд рублей: свыше 3,4 млрд рублей из федерального бюджета и около 560 млн рублей из регионального.

Пресс-служба Правительства Тверской области