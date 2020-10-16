Два педагога из Тверской области представят регион на Всероссийском уровне

Стали известны имена педагогов, которые будут представлять свои регионы во Всероссийском экспертном педагогическом совете при Министерстве просвещения. Они были выбраны путем открытого всенародного голосования, за время которого было зарегистрировано более 212 тысяч голосов. Среди победителей - два учителя из Тверской области.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, в Тверской области сформирован мощный кадровый потенциал, серьезные инновационные разработки, благодаря которым воспитанники получают качественные знания.

«По влиянию на судьбу детей учитель стоит на первом месте наравне с семьёй. В педагогах и воспитателях мы видим огромный потенциал для развития Верхневолжья. Именно от них во многом зависит, какой будет не только Тверская область, но и вся наша страна в будущем», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Во время набора в состав Совета было принято 1779 заявок от учителей, которые проживают в России и имеют стаж работы не менее 5 лет.

Интерес к голосованию и проявленная участниками активность оказались такими высокими, что было решено включить в Экспертный совет не одного, а двух педагогов от каждого региона.

По итогам голосования в новую структуру вошли 168 человек, среди которых специалисты с самым разным опытом и спецификой работы: от учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы до специалистов, обучающих детей с ОВЗ.

Среди победителей голосования два педагога, представляющие Верхневолжье – это Карина Куликова, преподаватель русского языка и литературы школы № 42 из Твери и Ольга Шевченко, преподаватель начальных классов школы №10 из Бологого.

Первое заседание новообразованного совета планируется провести в ближайшее время. Его темой станет работа педагогов в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

«Уверен, что работа Всероссийского экспертного педагогического совета позволит наладить конструктивный диалог и продуктивный обмен мнениями между педагогическим сообществом и Министерством, сделать нашу работу более открытой и эффективной. Это важный шаг к достижению нашей общей глобальной цели - вхождению России в десятку стран мира с лучшим уровнем образования», – отметил Министр просвещения России Сергей Кравцов.

О создании Всероссийского экспертного педагогического совета было объявлено 26 августа во время прямого диалога с учительским сообществом. Педагоги, которые вошли в состав новой структуры, смогут представлять интересы профессионального сообщества, а их уникальный опыт и взгляд на развитие системы образования, индивидуальная авторитетная позиция помогут Министерству просвещения в выработке и принятии эффективных решений на федеральном уровне по важнейшим вопросам.





Пресс-служба Правительства Тверской области