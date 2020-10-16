ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПЕКАРЕЙ

В 2020 году объём субсидий из регионального бюджета для хлебопекарных предприятий Верхневолжья увеличен более чем на 74 млн рублей. Распределение поддержки обсудили на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя 27 октября.

«Хлебопекарная промышленность для Тверской области – это целые поколения семей, которые работают на производстве. Необходимо внимательно следить за работой и маленьких пекарен, и больших заводов. Мы понимаем, что цены растут на сырье, на энергоресурсы, поэтому важно помогать нашим производителям », – отметил Игорь Руденя.

Господдержка будет предоставлена на возмещение части затрат, связанных с приобретением сырья для производства хлебобулочных изделий в связи с ростом цен – на 27,3% увеличилась стоимость пшеничной муки и на 43,5% – ржаной муки.

Данные меры позволят не допустить роста цен на хлеб, а также сохранить 2860 рабочих мест и удержать объемы производства на необходимом уровне.

Получателями субсидий станут 18 региональных промышленных предприятий, среди которых ОАО «Волжский пекарь», ЗАО «Хлеб», ООО «Успех-Л» (Лесной район), ООО «Пекарь» (Сонковский район), ОАО «Кимрский хлебокомбинат» и ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат».

Пресс-служба Правительства Тверской области