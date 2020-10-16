СТУДЕНТЫ ЮРФАКА УЧАТ ДЕТЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

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Студенты юридического факультета Тверского государственного университета стали участниками социального проекта «Экологическое просвещение детей и молодежи в сфере обращения с отходами». В рамках проекта были созданы команды активистов, которые разработали цикл тематических уроков для школьников.
По мнению Губернатора Игоря Рудени, инициативы, направленные на сохранение природных ресурсов и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды – важный вклад в реализацию национального проекта «Экология».
В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.
«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Игорь Руденя
Проект был реализован Тверским региональным отделением Ассоциации юристов России при поддержке Правительства Тверской области и направлен на формирование экологической культуры детей и молодежи Тверской области, формирование положительного отношения подрастающего поколения к раздельному сбору отходов, а также привлечение жителей региона к активному участию в реализации национального проекта «Экология».
На протяжении месяца студенты-активисты изучали новые правила обращения с ТКО, проводили встречи с экологами, представителями регионального Министерства природных ресурсов и экологии, регионального оператора ООО «Тверьспецавтохозяйство», разрабатывали уроки для школьников, которые были представлены для оценки конкурсной комиссией.
Учитывалось соответствие содержательной части каждого урока нормам действующего экологического законодательства и практики его применения в регионе, нацеленность на достижение практического результата, творческий подход к подаче материала, использование интерактивных методик и учет возрастных особенностей.
По итогам конкурса первое место заняла команда «Green Lawyers», в состав которой вошли студенты 3 курса юридического факультета ТвГУ, второе место у команды «Eco-start» (студенты 1 и 2 курсов), третье место разделили команды «Мультяшная экология» (студенты 3 курса) и «Эковики» (студенты 4 курса).
По результатам проекта будет издано методическое пособие. Презентации уроков будут размещены на сайтах организаторов и партнеров конкурса.
Пресс-служба Правительства Тверской области