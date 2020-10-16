ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НА "ДИСТАНЦИОНКЕ"

В Тверской области вводится дополнительная мера социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 27 октября провёл Губернатор Игорь Руденя.

На каждого ребёнка - школьника из семей с низким уровнем дохода, перешедшего на дистанционный режим обучения ввиду эпидемиологической ситуации, будет предоставляться продуктовый набор.

«Очень важно сделать так, чтобы получение продуктовых наборов было удобным, чтобы они доставлялись до семей, должно все работать в нормальном режиме. Такая практика у нас сейчас нарабатывается», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Обеспечиваться бесплатными продуктовыми наборами будут ученики с 1 по 4 классы, которых в период очного обучения подвозят к месту учебы и обратно или посещающие группы продленного дня, а также дети с 5 по 11 классы из семей, которые нуждаются в социальной поддержке.

Пресс-служба Правительства Тверской области