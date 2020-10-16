ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ - ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРЫ ВЫПЛАТ

В Тверской области меры государственной поддержки семей теперь предоставляются через ГКУ «Центр выплат «Тверская семья» и ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» муниципальных образований. Вопрос рассмотрен на заседании Правительства Тверской области 27 октября под руководством Губернатора Игоря Рудени.

На заседании также обсуждалась передача отдельных полномочий, которые исполняло Министерство социальной защиты, в ведение Министерства демографии и семейной политики.

«Это позволит сконцентрировать функции в одном Министерстве и создать общую эффективную вертикаль. Вся работа ведомства должна сопровождаться информационными материалами, которые помогут узнать о мерах поддержки многодетных семей», – отметил глава региона.

Министерство демографической и семейной политики будет оказывать помощь гражданам в выдаче удостоверений, подтверждающих статус многодетной семьи, организовывать отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Помимо этого, ведомство будет предоставлять родителям материнский капитал и отвечать за обеспечение подарочными наборами детских принадлежностей для новорожденных.

Меры поддержки для семей с детьми теперь будут предоставляться не через центры социальной поддержки (ЦСПН), а через ГКУ «Центр выплат «Тверская семья» и ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» муниципальных образований. Обратиться к специалистам здесь можно будет по любому вопросу – от оказания помощи в оформлении выплат до консультаций по предоставляемым мерам поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области