НА БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ПОСТАНОВИЛИ ЗАКУПИТЬ БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ

Более 6000 рециркуляторов для обеззараживания воздуха дополнительно закупят в образовательные учреждения Тверской области. Это позволит обеспечить по одному прибору на каждый класс или группу. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии, которое 27 октября провел Губернатор Игорь Руденя.

Обеспечить обеззараживателями воздуха каждый класс каждого образовательного учреждения Верхневолжья – поручение главы региона. Эти приборы активно используются в профилактике коронавирусной инфекции. Наличие устройств в каждом помещении для занятий детей в комплексе с другими мерами профилактики позволит повысить эпидемиологическую безопасность.

Общая потребность в приборах составляет 6059 штук. Рециркуляторы приобретут для более 1000 учреждений – школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, профессиональных и других организаций в муниципальных образованиях Тверской области.

В образовательные учреждения ранее было закуплено 6624 прибора. С учетом дополнительных мощностей оснащенность обеззараживателями воздуха составит 12683 единицы.

Игорь Руденя подчеркнул – такими приборами необходимо максимально оснастить учреждения социальной сферы Верхневолжья. Глава региона также поручил изучить вопрос закупки рециркуляторов у тверских производителей, наладившх производство этих устройств.

Пресс-служба Правительства Тверской области