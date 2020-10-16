Центробанк информирует: Число инвестиционных счетов в Тверской области выросло почти в 2 раза

По данным Московской биржи, к октябрю 2020 года жители Тверской области открыли 23 091 индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По количеству таких счетов регион – на 39 месте в России и на 8 в Центральном федеральном округе. Всего с декабря прошлого года число ИИС увеличилось практически в 1,8 раза.

Напомним, открыть ИИС можно у брокера или управляющей компании. Максимальная сумма вложений – 1 млн рублей в год. Средства могут быть инвестированы в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, биржевые и паевые фонды. Инвестору предоставляется право на налоговый вычет в размере 13%, но не более 52 тыс. рублей в год или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС. Получить вычет возможно, если ИИС открыт не менее трех лет.

«Рост числа индивидуальных инвестиционных счетов можно связать со снижением доходности на депозитном рынке, повышением общей финансовой грамотности населения, а также развитием цифровых каналов продаж. Многих начинающих инвесторов привлекает также возможность получить налоговый вычет, который увеличивает доходность этого инструмента, – рассказал Владимир Чирков, заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО. – Однако стоит помнить, что ИИС не гарантируют дохода, и средства на счете не застрахованы, тогда как сбережения, размещенные на банковском вкладе, подлежат обязательному страхованию на сумму до 1,4 млн рублей. Пред тем как доверить свои деньги брокеру или управляющей компании, следует проверить у них наличие лицензии Банка России».

Прежде чем заняться инвестированием, важно понять, подходит ли это вам, и какие способы существуют. Получить такую информацию онлайн можно уже сейчас, став участником Международной недели инвесторов (World Investor Week, WIW), которая проводится в России при поддержке Центрального банка. До конца этого года все желающие смогут принять участие в онлайн-занятиях по грамотному и безопасному инвестированию. Эксперты регулятора и профессионалы финансовых организаций в режиме реального времени расскажут об основах безопасного инвестирования, о ключевых инвестиционных продуктах, мошеннических схемах и о том, как защитить свои права. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.dni-fg.ru, выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия. По итогу вебинара организаторы ждут отзыв от участника, после чего направят ему специальный электронный сертификат.

Также 28 октября в 11:00 по московскому времени на страницах Банка России в социальных сетях пройдёт прямой эфир на тему: «Что нужно знать начинающему инвестору, чтобы не оказаться жертвой недобросовестных практик». Участники смогут задать вопросы первому заместителю Председателя Банка России Сергею Швецову как онлайн, так и заранее оставив его в комментариях к анонсам мероприятия в соцсетях.