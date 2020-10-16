27 октября на базе областной клинической больницы в Твери начала работу новая диагностическая лаборатория, где проводятся исследования на коронавирусную инфекцию. Производственная мощность лаборатории на начальном этапе составляет 300 анализов в сутки.

Расширить в регионе лабораторную базу – поручение Губернатора Игоря Рудени в рамках комплексной работы по предупреждению распространения COVID-19.

В новой лаборатории проводятся исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот метод молекулярно-генетической диагностики позволяет обнаруживать наличие коронавируса уже на ранней стадии заболевания – выявляется даже малое количество генетического материала (РНК). Метод является самым надежным и точным в диагностике вирусной инфекции, помогает врачам сделать доступной быструю постановку диагноза, повысить оперативность оказания медицинской помощи.

Лаборатория оснащена современным оборудованием: амплификаторами, термостатом, высокоскоростной центрифугой и другой техникой. В декабре 2020 года планируется поставка полуавтомата для выделения РНК-вируса. Это позволит увеличить объемы тестирования.

Еще в процессе создания мощностей прошел подготовку и обучение персонал лаборатории. Рабочие места сотрудников информатизированы, обеспечена регистрация анализов по штрих-кодам. Кроме того, разрабатывается аналитический блок по информационному учету анализов. Сейчас работа организована в две смены, в дальнейшем работа планируется обеспечить круглосуточный режим.

В перспективе на базе лаборатории при ОКБ планируется проводить исследования для диагностики других инфекционных заболеваний.

Тестирование на COVID-19 в Тверской области также проводят Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области, Центр имени В.П. Аваева, лаборатории при Тверском государственном медицинском университете, тверской станции переливания крови, медсанчасти № 141 ФМБА России в Удомле, медико-санитарной части ФСИН. Кроме того, тестирование на COVID-19 организовано в частных медицинских организациях.

В Тверской области за весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию достигло 235699, в том числе за последние сутки их проведено 3243.

Пресс-служба Правительства Тверской области