ХЛЕБОПЕКАМ - СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В 2020 году объём субсидий из регионального бюджета для хлебопекарных предприятий Верхневолжья увеличен более чем на 70 млн рублей и составит свыше 1 млрд 198 млн рублей. Распределение поддержки обсудили на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя 27 октября.

«Хлебопекарная промышленность для Тверской области – это целые поколения семей, которые работают на производстве. Необходимо внимательно следить за работой и маленьких пекарен, и больших заводов. Мы понимаем, что цены растут на сырье, на энергоресурсы, поэтому важно помогать нашим производителям », – отметил Игорь Руденя.

Господдержка будет предоставлена на возмещение части затрат, связанных с приобретением сырья для производства хлебобулочных изделий в связи с ростом цен – на 27,3% увеличилась стоимость пшеничной муки и на 43,5% – ржаной муки.

Данные меры позволят не допустить роста цен на хлеб, а также сохранить 2860 рабочих мест и удержать объемы производства на необходимом уровне.

Получателями субсидий станут 18 региональных промышленных предприятий, среди которых ОАО «Волжский пекарь», ЗАО «Хлеб», ООО «Успех-Л» (Лесной район), ООО «Пекарь» (Сонковский район), ОАО «Кимрский хлебокомбинат» и ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат».

Пресс-служба Правительства Тверской области