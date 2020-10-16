Город Осташков Тверской области – одно из популярных туристских направлений россиян в новогодние праздники

Осташков Тверской области вошел в новогодний топ-10 путешественников. Данные опубликовал сервис Tvil.ru по итогам опроса россиян о месте проведения новогодних праздников.

Город Осташков вошел в десятку направлений, наиболее востребованных для отдыха в новогодние праздники, вместе с Санкт-Петербургом, Ялтой, Москвой, Сочи, Казанью, Великим Устюгом и другими городами.

Губернатор Игорь Руденя считает туризм одним из перспективных секторов малого и среднего бизнеса, экономики Верхневолжья. В регионе уделяется особое внимание повышению качества услуг, развитию туристской инфраструктуры.

В регионе приводятся в порядок ключевые туристические трассы. За прошедшие четыре года в Тверской области отремонтировано 584 км региональных дорог, ведущих к туристическим объектам.

Приводится в нормативное состояние и направление до Осташкова. По национальному проекту к 2023 году полностью отремонтируют дорогу Торжок-Осташков по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

За три года предполагается привести в порядок состояние более 86 км трассы. Ранее по национальному проекту отремонтирован 30-километровый участок региональной дороги.

Пресс-служба Правительства Тверской области