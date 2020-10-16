Cитуация на рынке труда Тверской области рассмотрена на заседании регионального Правительства 27 октября под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Для Правительства Тверской области в период непростой эпидемиологической ситуации приоритетом стало создание условий для стабильной деятельности предприятий, сохранение рабочих мест. Вся система поддержки реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровнях ориентирована на сохранение трудовых коллективов. По поручению Президента Владимира Путина были расширены меры поддержки граждан, оставшихся временно без работы. Принятые решения позволили сохранить стабильную ситуацию на рынке труда Верхневолжья», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил – в текущих условиях не только не приостановлена, а наоборот, активизирована работа по реализации в регионе инвестиционных проектов. Внедряются новые инструменты развития промышленности и малого бизнеса. В том числе это льготные займы по программе «Оборотный капитал».

С апреля текущего года объем господдержки предприятий и организаций превысил 8 млрд 200 млн рублей. Общее количество получателей составило около 30 тысяч субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.

С 1 июля 2020 года в Тверской области также начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых, что позволило минимизировать теневой сектор. Сейчас в качестве самозанятых в регионе зарегистрировано более 4 тысяч человек. Продолжена реализация мер по сокращению нелегальной трудовой миграции в регионе.

Главными задачами в сфере занятости Игорь Руденя назвал разработку дополнительных мер для увеличения числа рабочих мест во внебюджетной сфере в муниципальных образованиях Тверской области, продолжение модернизации системы подготовки востребованных в экономике кадров, в том числе в дорожном строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве. Особое внимание – трудоустройству и закреплению в регионе выпускников местных учебных заведений.

Сейчас Тверская область, по данным рейтинга РИА Новости, входит в число 15 субъектов РФ с самым низким уровнем безработицы – 11 место из 85. По оценке Международной организации труда, по итогам 3 квартала 2020 года уровень безработицы в Тверской области составляет 4,5% при показателе по России 6,3 %. Регион улучшает позиции в рейтингах субъектов ЦФО: по интегральной оценке в сфере занятости переместилась с 6-8 места в 2019 году на 4 место в 2020-м, по уровню трудоустройства – с 10 на 6 место. По прогнозам областной службы занятости, в 2021 году продолжится тенденция снижения числа безработных. По базовому варианту показатель составит 4,1 тысячи человек.

Всего с апреля по август работодателями Верхневолжья было предложено свыше 23 тыс. вакансий. Наиболее востребованными являются рабочие профессии – сварщики, каменщики, слесари и другие. В регионе также сохраняется высокий спрос на инженеров, медиков, педагогов, водителей и других специалистов.

Пресс-служба Правительства Тверской области