C начала 2020 года в Тверской области вручено 8095 подарочных наборов для новорожденных

Всего с момента введения этой меры поддержки ее получили 10526 семьей Верхневолжья. Подарки при рождении детей вручаются в Верхневолжье с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».

«Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве. На тверской земле ведется большая работа по укреплению семейных ценностей. Это залог уверенного будущего нашего края и благополучия всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Набор сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем, – всего 50 наименований.

Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации.

Набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного ребенка, проживающим в Тверской области. При этом малыша необходимо зарегистрировать в региональном ЗАГСе.

Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша. Семьям, где родился ребенок, набор выдается в срок до достижения ребенком трёхмесячного возраста. Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

В Тверской области улучшение демографической ситуации определено Губернатором Игорем Руденей региональным приоритетом.

Родителям Верхневолжья предоставляется ряд федеральных и региональных мер. Это выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержка беременных женщин, региональный материнский капитал и многое другое.

Реализуется целый комплекс мер по поддержки больших семей. С этого года действующие региональные меры в демографии дополнены новыми. Многодетным родителям предоставляют сертификаты на приобретение автомобиля и из областного бюджета покрывают расходы в течение пяти лет на страховку транспортного средства, многодетные освобождены от уплаты транспортного налога, матерям из многодетных семей предоставляются компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов, дети из многодетных семей с 1 по 5 классы включительно обеспечиваются школьной формой. С 2019 года по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

Кроме того, в регионе учреждена ежегодная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», проводится конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

Пресс-служба Правительства Тверской области