В Тверской области по национальному проекту полностью отремонтируют дорогу Торжок-Осташков – главный маршрут к озеру Селигер

В Тверской области по национальному проекту полностью отремонтируют дорогу Торжок-Осташков. Работы выполнят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Конкурентные процедуры по отбору подрядчика уже проведены, что позволит приступить к ремонту при наступлении благоприятных погодных условий весной следующего года. Контракт заключен с ООО «ДСК».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие Тверской области в национальном проекте позволяет приводить в порядок автодороги, обеспечивающие доступность приоритетных объектов туризма, экономики, социальных учреждений.

Трасса регионального значения Торжок-Осташков – ключевой туристический маршрут к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни. За три года, с 2021-й по 2023-й, предполагается привести в нормативное состояние 86,13 км автодороги Торжок-Осташков. На объекте будет применяться технология регенерации.

Протяженность участка, работы на котором начнутся в 2021 году, составит 27,91 км, в 2022 году – 24,06 км, а в 2023 году – 34,16 км. Ранее по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был отремонтирован 30-километровый участок. Таким образом, дорогу приведут в порядок на всем ее протяжении.

Также по контракту подрядчик поведет работы на автодороге Осташков-Волговерховье, которая ведет к истоку Волги. В 2018 году в надлежащее состояние был приведен участок протяженностью 10 км. Второй этап ремонта начнется в 2022-2023 годах. Предполагается привести в нормативное состояние 24 км дорожного полотна.

В 2020 году по завершении текущего дорожного сезона по национальному проекту в Тверской области вводится в эксплуатацию 153,6 км. Это участки семи автодорог опорной дорожной сети региона: Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Торжок - Осташков, Осташков - Селижарово – Ржев, Красномайский – Фирово, Дубна – Кимры – Горицы, «Москва – Рига» - Андреаполь – Пено – Хитино.

В столице Верхневолжья в программу ремонта по национальному проекту вошло более 61,5 км улично-дорожной сети – почти в два раза больше, чем в 2019-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области